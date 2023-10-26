Saturday, 28 October 2023 02:27 GMT

وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بعد غد السبت

10/26/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس الأئمة والخطباء إلى إقامة صلاة الخسوف في الساعة 11 مساء بعد غد السبت.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن تعميما إداريا أصدره وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي موجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات حدد فيه المساجد في محافظات البلاد التي ستقام فيها صلاة الخسوف عملا بالسنة النبوية المطهرة. (النهاية)

ع ظ / ه س ص



MENAFN26102023000071011013ID1107315295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث