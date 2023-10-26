وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بعد غد السبت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 10 (كونا) دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس الأئمة والخطباء إلى إقامة صلاة الخسوف في الساعة 11 مساء بعد غد السبت.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن تعميما إداريا أصدره وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع المساجد بدر العتيبي موجه إلى مديري إدارات مساجد المحافظات حدد فيه المساجد في محافظات البلاد التي ستقام فيها صلاة الخسوف عملا بالسنة النبوية المطهرة. (النهاية)
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