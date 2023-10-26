المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يدعو أعضاء الجمعية العامة للتصويت على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 10 (كونا) -- دعا المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الخميس أعضاء الجمعية العامة إلى إقرار المشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية الذي يدعو لوقف فوري إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعشية التصويت على المشروع يوم غد الجمعة قال منصور في كلمة وجهها إلى الدول الأعضاء "اختاروا وضع حد لحرب ازدواجية المعايير لم نشهد مثيلها على مدار عقود .. صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها".
وجاءت كلمة المندوب الفلسطيني بعد استئناف رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لبحث " الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر المندوب الفلسطيني من تداعيات عدم وقف العنف مشددا على أن "لا شيء يبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأشار منصور إلى أن 70 في المئة من الشهداء في غزة من النساء والأطفال "كلهم تقريبا من المدنيين" فيما دمر 40 في المئة من منازلهم.
وأفاد كذلك بأن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والأطباء "يدفعون ثمنا باهظا لعملهم" أثناء الحرب الإسرائيلية مشيرا كذلك إلى استشهاد مراسل قناة (الجزيرة) الفضائية وائل الدحدوح.
وفي السياق استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - باسم مجموعة الدول العربية - مشروع القرار الذي جاء "لأن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته" مبينا أن المشروع يسعى إلى ما تأسست الأمم المتحدة لتحقيقه وهو السلام والامتثال لأحكام القانون الدولي.
وقال الصفدي إننا "نعلم جميعا أن إسرائيل ستتجاهل هذا القرار لأنها تجاهلت الكثير من قرارات الأمم المتحدة قبله" فيما ناشد ممثلي الدول الأعضاء التصويت لصالح القرار واتخاذ موقف.
وشدد الوزير الأردني على ضرورة اعتماد القرار "حتى نرسل رسالة إلى شعب فلسطين الذين يعيش في هذه الحرب .. تبين لهم أن المجتمع الدولي يراهم ويتألم لألمهم ويؤمن بأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضا".
ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة غدا الجمعة على مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية حول تطورات الوضع في غزة. (النهاية)
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