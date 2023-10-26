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المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يدعو أعضاء الجمعية العامة للتصويت على مشروع لوقف إطلاق النار في غزة

10/26/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 10 (كونا) -- دعا المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الخميس أعضاء الجمعية العامة إلى إقرار المشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية الذي يدعو لوقف فوري إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعشية التصويت على المشروع يوم غد الجمعة قال منصور في كلمة وجهها إلى الدول الأعضاء "اختاروا وضع حد لحرب ازدواجية المعايير لم نشهد مثيلها على مدار عقود .. صوتوا لاستعادة مصداقية هذا المكان والقواعد التي يجسدها".
وجاءت كلمة المندوب الفلسطيني بعد استئناف رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لبحث " الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر المندوب الفلسطيني من تداعيات عدم وقف العنف مشددا على أن "لا شيء يبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأشار منصور إلى أن 70 في المئة من الشهداء في غزة من النساء والأطفال "كلهم تقريبا من المدنيين" فيما دمر 40 في المئة من منازلهم.
وأفاد كذلك بأن موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين والأطباء "يدفعون ثمنا باهظا لعملهم" أثناء الحرب الإسرائيلية مشيرا كذلك إلى استشهاد مراسل قناة (الجزيرة) الفضائية وائل الدحدوح.
وفي السياق استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - باسم مجموعة الدول العربية - مشروع القرار الذي جاء "لأن مجلس الأمن لم يتحمل مسؤولياته" مبينا أن المشروع يسعى إلى ما تأسست الأمم المتحدة لتحقيقه وهو السلام والامتثال لأحكام القانون الدولي.
وقال الصفدي إننا "نعلم جميعا أن إسرائيل ستتجاهل هذا القرار لأنها تجاهلت الكثير من قرارات الأمم المتحدة قبله" فيما ناشد ممثلي الدول الأعضاء التصويت لصالح القرار واتخاذ موقف.
وشدد الوزير الأردني على ضرورة اعتماد القرار "حتى نرسل رسالة إلى شعب فلسطين الذين يعيش في هذه الحرب .. تبين لهم أن المجتمع الدولي يراهم ويتألم لألمهم ويؤمن بأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضا".
ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة غدا الجمعة على مشروع القرار المقدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية حول تطورات الوضع في غزة. (النهاية)

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