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السودان: قوى سياسية تتوافق في أديس أبابا على حمدوك رئيسا لهيئتها القيادية

10/26/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 26 – 10 - (كونا) – اختتمت القوى السياسية والمدنية السودانية اليوم الخميس بالعاصمة الأثيوبية اجتماعاتها بالاتفاق على هيكل تنظيمي يشمل هيئة قيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
وتتكون الهيئة من 68 ممثلين لقوى سياسية ومدنية ولجان مقاومة ونقابات وأجسام مهنية الى جانب مكتب تنفيذي تنسيقي من 30 عضوا مهمته التحضير للاجتماع التأسيسي للتنسيقية والمقرر له خلال 8 اسابيع.
وناشد عبد الله حمدوك في تصريح صحاي اعقب الاجتماع أطراف النزاع تسهيل وصول العون الإنساني وإجراءات وصول العاملين في الحقل الإنساني الى المحتاجين كما طالب القوى المدنية التي تسعى لوقف الحرب بالتوحد بقوله: ((اتوجه بنداء صادق إلى كل القوى المدنية والديمقراطية التي تسعى لوقف الحرب بضرورة توحيد الجهود للوصول لوحدة مدنية عريضة لوقف الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية الملحة وتحقيق السلام الشامل.
وقالت القوى المدنية في بيانها الختامي الخميس إنها نجحت في إجراء مناقشات عميقة بين المشاركين فيالمحاور السياسية والاقتصادية والعمل الإنساني والمحور الإعلامي وأقرت تنظيم ورشات عمل مختصة تتقدم بتوصيات من أجل تطوير الموقف التفاوضي المدني والإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية فضلا عن صناعة دستور دائم ووضع برنامج اقتصادي لإعادة إعمار البلاد وبحث قضايا الولايات والحكم المحلي. وأقر الاجتماع ورقة باسم ((الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السوداني بوصفها مسودة تفاوضية تعبر عن وجهة نظر التحالف المدني إلى جانب أسس ومبادئ إنهاء الحرب وتاسيس الدولة السودانية وعلى رأسها التصورات السياسية التي تسهم في المحافظة على وحدة السودان.
واجتمع في أديس أبابا زهاء مئة شخص يمثلون قوى سياسية ومدنية ونقابية وعسكرية ولجان وشخصيات عامة بهدف توحيد القوى التي تطالب باستعادة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد وتوافقوا خلال اجتماعاتهم التي بدأت الاثنين الماضي، على ورقة سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة إنسانية ورابعة إعلامية تهدف جميعها لتعبيد المسار لوقف الحرب في خطوة اولى. (النهاية)

م ع م / ه س ص


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