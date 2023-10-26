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ملتقى قادة الإعلام العربي يدعو لموقف عربي من شركات التواصل التي تقيد المحتوى الفلسطيني

10/26/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- دعا المشاركون في ملتقى قادة الإعلام العربي اليوم الخميس إلى ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة لشرح القضية الفلسطينية في الخارج والتعامل مع الإعلام الغربي من خلال التركيز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماع.
جاء ذلك في كلمات ومداخلات في الدورة الخاصة لملتقى قادة الإعلام العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) مع هيئة ملتقى الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة" وذلك بمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري.
وطالب المشاركون في الملتقى بضرورة اتخاذ موقف من شركات التواصل الاجتماعي التي تنحاز بشكل فج ضد المحتوى الفلسطيني والعربي وتمارس عليه عمليات قيود وحجب.
من جانبها قالت المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني "سأحاول أن أقدم وجهة نظري فيما يتعلق بالجانب الإنساني".
وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر الجاري نشهد قصفا بلا هوادة أو شفقة على المدنيين في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني عبر أسلحة بعضها محرمة دوليا اضافة الى قطع سبل الحياة من ماء وكهرباء عن اهالي قطاع غزة.
واستنكرت قصف اسرائيل للمساجد والكنائس والمستشفيات التي تعد من المحرمات الدولية بما يعد مخالفة للقوانين الدولية مستذكرة بقول الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش "حتى الحروب لها قواعد".
وأشارت إلى أنه هناك آلاف الجرحى والمفقودين تحت الركام وأطفال يتامى بدون مؤسسات التأهيل في حالة صدمة مضيفة أنه رغم ذلك تؤكد النشرات الإخبارية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الالتفات لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وأكدت أهمية تقديم المساعدات الإنسانية خلال الحرب منتقدة تسييس وسائل الإعلام لعملية تقديم المساعدة مغفلة القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووسائل الإعلام ودورها في التغاضي عن دورها في استهدف الأطقم الطبية.
وقالت "إنه في أوقات النزاع المسلح تعد المساعدة الإنسانية أمرا حيويا للمدنيين الذين لم يتورطوا في القتال غير أن التغطية الإعلامية تركز على الجوانب السياسية بدلاً من الاحتياجات الملحة للمدنيين".
ودعت إلى التمييز بين المحتل والجهات المقاومة للظلم والاحتلال مضيفة "إن الإعلام الغربي لا يركز على الأدوات التي يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين".
وأضافت" نعول على وسائل الإعلام العربية أن تلعب دوراً حاسماً في رفع التوعية بأهمية المساعدة الإنسانية والتركيز على الجانب الإنساني في الأزمة".
من جانبه علق الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس قائلا:" إن إحدى المنصات المهمة العالمية لديها 30 ألف شخص لمراعاة هذا المحتوى وفي الغالب هذه المراقبة تخص أغلبها العالم العربي" مضيفا "حتى هذا التنقيط لا يجد نفعا.
بدوره قال الإعلامي شريف عامر "إننا لا نستطيع أن نعيش أو نتصور ما يعيشه الفلسطيني في يوم عادي".
وأضاف "لقد حاولنا أن نستخدم المفردات التي يستخدمها الغرب ولكن أخفقنا والآن نحن في اللحظة التي انقسم فيها العالم لفسطاطين فعلا".
وأضاف "إن الإعلام العربي ليس ضعيفا كما نظن فهناك آلية ومرجعيات في العمل الإعلامي مضيفا أن الغرب اخترعوا اللعبة وتبين أنهم يقومون بأشياء عن قصد فهم يتجاهلوننا ليس لأننا ضعفاء بل لأنهم قرروا ذلك".
وتابع "إننا أمام الرواية الغربية يجب أن نلتزم بالرواية العربية وهي ليست عاطفية، بل قائمة على الحقائق بما في ذلك الدماء التي سالت".
من ناحيته قال أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية مدير مركز كمال الأدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية الدكتور حسين أمين "إن الإنحياز الإعلامي ليس شيئاً جديدا وشدد على أنه لن يحدث تغيير مفاجئ فالنفوذ الذي حققه اللوبي الإسرائيلي حدث عبر عقود نتيجة عملية تراكمية غير مسبوقة.
وقال إن هذا الاجتماع يمثل مبادرة ويجب أن يكون هناك مشاريع إعلامية وأن تكون مستدامة على المستويين المتوسط والبعيد.
وأضاف هناك جهدا واضحا من قبل القنوات العربية في تغطية ما يحدث ولم أره من قبل منوها بهذه العقول الرائعة والكم غير المسبوق من التغطية وكل هذا يتطلب عملا واستمرارية معتبرا أن الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا اللقاء تمثل في حد ذاتها ورقة ضغط كبيرة.
بدوره قال رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية " عماد حسين إنه يجب أن تكون الأفكار المطروحة قابلة للتحقيق" مشيرا إلى أن هذا العدوان أرجع القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي.
وقال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي "للأسف لدينا زملاء صحفيين في الغرب شاركوا في جريمة الإبادة التي جرت".
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين رصدت انتهاكات إعلامية كبيرة بحق الشعب الفلسطيني وتم حجب المحتوى الفلسطيني ورصد آلاف التغريدات التي حذفت.
ووجه البلشي التحية ل" 24 شهيدا من الإعلاميين" وهي رسالة تقول إن كوادرنا العربية تعمل على الأرض مشيرا إلى أن 20 صحفياً فلسطينياً قصفت منازلنهم أحدهم سقط من عائلته 11 شهيدا.
بدوره أشار رئيس هيئة الصحفيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك إلى إن الإعلام العربي لا يستطيع الوصول للجمهور الغربي.
وقال "إن القنوات التليفزيونية العربية تخاطب العرب فقط لأنها تتحدث باللغة العربية وعلى مستوى المجتمع العربي فقط".
وأضاف "إن الإعلام الغربي شوه ما يجري في غزة لصالح إسرائيل وغير الكثير من الحقائق ورأينا الأكاذيب ليس فقط من قبل إسرائيل ومسؤوليها لكن وجدنا رئيس أكبر دولة في العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن يشوه الحقائق ويتحدث عن وقائع غير حقيقية ونفى ضرب المستشفى ثم لحقت به بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتحسين صورة إسرائيل أمام العالم".
ودعا إلى التعاون بين مجلس وزراء الإعلام العرب كجهة اتخاذ قرار وبين والإعلاميين كتنفيذيين وأن يكون هناك تنسيق بين الوزراء والإعلاميين لما ينبغي أن يكون عليه الوضع الإعلامي.
بدوره قال رئيس قسم الشئون العربية ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صلاح جمعة إن إسرائيل قامت بمحاولات بث الشائعات للوقيعة بين الفلسطينيين (فتح وحماس) والوقيعة بين أبناء الدول العربية ببث اشاعات مكتوبة بعناية بها جزء من الحقيقة لكي يمكن تمريرها.
وأضاف "المطلوب لمواجه الاعلام الاسرائيلي الغربي الكاذب هو بث رسالة إعلامية مهنية صادقة وحقيقية للواقع وتفنيد الرواية الإسرائيلية واثبات زيفها والتواصل مع الاعلام الغربي وارسال الأخبار موثقة له باللغات المختلفة ".
وأكد أهمية استغلال الصحفيين الفلسطينيين والعرب العاملين في الصحف العالمية في الخارج وامدادهم بالأخبار والوثائق لترجمتها وبثها في وسائل الاعلام التي يعملون بها .
ودعا إلى متابعة المصطلحات التي تبث في الإعلام الإسرائيلي والتأكيد على المصطلح العربي وليس الإسرائيلي.
وأكد على أن المقاومة حق مشروع وكل الحركات الفلسطينية هي حركات للتحرر الوطني ليست مثل داعش التي صنعها الغرب وأمريكا واسرائيل.
وعلق الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد الخطابي قائلاً :"إن قرارات صادرة من مجلس وزراء الإعلام العرب في هذا الشأن وتم تشكيل فريق إعلامي عربي يتعلق بمخاطبة شركة مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المسائل منها القضية الفلسطينية وتم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا الشأن".
بدورها دعت أستاذ الاعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية الدكتورة حنان يوسف إلى أهمية تبني استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية وازدواجية المعايير الغربية.
وأوضحت أن الجديد ما يسمى (الخوارزميات) و(تقنيات الذكاء الاصطناعي) مشيرة إلى أن المحتوي الرقمي العربي ضعيف جدا.
وأشارت إلى مبادرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم المحتوى الرقمي العربي منها دعم المحتوى الفلسطيني على المنصات الدولية.
وقالت" إن البعد الرقمي هو سلاح جديد في هذه الحرب وعلينا بذل مجهود كبير في التعامل مع فيسبوك وغيره من مواقع التواصل" مضيفة أن مسألة حجب المحتوى الإعلامي العربي حقيقية.
وأكدت أهمية أن يكون للصوت العربي تأثيره في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحة وضع جائرة للشهيد الفلسطيني تتولى تقديمها الجامعة العربية.
وقالت إن هناك جيلا جديدا من الإعلاميين الشبان والأكاديميين الفلسطينيين المتميزين يمتلكون اللغة والقدرة على إدارة التكنولوجيا وفهم الرسالة ويدرسون الإعلام ويستطيعون رصد التزييف ويردون عليه بشكل منطقي وبشكل مقنع.
وأكدت أهمية الدبلوماسية الإعلامية وأن يكون هناك توزيع أدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأن تتعاون من أجل شرح القضية الفلسطينية. (النهاية)

ع ف م / ه س ص



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