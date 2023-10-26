ملتقى قادة الإعلام العربي يدعو لموقف عربي من شركات التواصل التي تقيد المحتوى الفلسطيني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 10 (كونا) -- دعا المشاركون في ملتقى قادة الإعلام العربي اليوم الخميس إلى ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة لشرح القضية الفلسطينية في الخارج والتعامل مع الإعلام الغربي من خلال التركيز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماع.
جاء ذلك في كلمات ومداخلات في الدورة الخاصة لملتقى قادة الإعلام العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) مع هيئة ملتقى الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة" وذلك بمشاركة عدد من قيادات وخبراء الإعلام العربي والمصري.
وطالب المشاركون في الملتقى بضرورة اتخاذ موقف من شركات التواصل الاجتماعي التي تنحاز بشكل فج ضد المحتوى الفلسطيني والعربي وتمارس عليه عمليات قيود وحجب.
من جانبها قالت المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني "سأحاول أن أقدم وجهة نظري فيما يتعلق بالجانب الإنساني".
وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر الجاري نشهد قصفا بلا هوادة أو شفقة على المدنيين في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني عبر أسلحة بعضها محرمة دوليا اضافة الى قطع سبل الحياة من ماء وكهرباء عن اهالي قطاع غزة.
واستنكرت قصف اسرائيل للمساجد والكنائس والمستشفيات التي تعد من المحرمات الدولية بما يعد مخالفة للقوانين الدولية مستذكرة بقول الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش "حتى الحروب لها قواعد".
وأشارت إلى أنه هناك آلاف الجرحى والمفقودين تحت الركام وأطفال يتامى بدون مؤسسات التأهيل في حالة صدمة مضيفة أنه رغم ذلك تؤكد النشرات الإخبارية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الالتفات لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
وأكدت أهمية تقديم المساعدات الإنسانية خلال الحرب منتقدة تسييس وسائل الإعلام لعملية تقديم المساعدة مغفلة القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووسائل الإعلام ودورها في التغاضي عن دورها في استهدف الأطقم الطبية.
وقالت "إنه في أوقات النزاع المسلح تعد المساعدة الإنسانية أمرا حيويا للمدنيين الذين لم يتورطوا في القتال غير أن التغطية الإعلامية تركز على الجوانب السياسية بدلاً من الاحتياجات الملحة للمدنيين".
ودعت إلى التمييز بين المحتل والجهات المقاومة للظلم والاحتلال مضيفة "إن الإعلام الغربي لا يركز على الأدوات التي يستخدمها الاحتلال ضد المدنيين".
وأضافت" نعول على وسائل الإعلام العربية أن تلعب دوراً حاسماً في رفع التوعية بأهمية المساعدة الإنسانية والتركيز على الجانب الإنساني في الأزمة".
من جانبه علق الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس قائلا:" إن إحدى المنصات المهمة العالمية لديها 30 ألف شخص لمراعاة هذا المحتوى وفي الغالب هذه المراقبة تخص أغلبها العالم العربي" مضيفا "حتى هذا التنقيط لا يجد نفعا.
بدوره قال الإعلامي شريف عامر "إننا لا نستطيع أن نعيش أو نتصور ما يعيشه الفلسطيني في يوم عادي".
وأضاف "لقد حاولنا أن نستخدم المفردات التي يستخدمها الغرب ولكن أخفقنا والآن نحن في اللحظة التي انقسم فيها العالم لفسطاطين فعلا".
وأضاف "إن الإعلام العربي ليس ضعيفا كما نظن فهناك آلية ومرجعيات في العمل الإعلامي مضيفا أن الغرب اخترعوا اللعبة وتبين أنهم يقومون بأشياء عن قصد فهم يتجاهلوننا ليس لأننا ضعفاء بل لأنهم قرروا ذلك".
وتابع "إننا أمام الرواية الغربية يجب أن نلتزم بالرواية العربية وهي ليست عاطفية، بل قائمة على الحقائق بما في ذلك الدماء التي سالت".
من ناحيته قال أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية مدير مركز كمال الأدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية الدكتور حسين أمين "إن الإنحياز الإعلامي ليس شيئاً جديدا وشدد على أنه لن يحدث تغيير مفاجئ فالنفوذ الذي حققه اللوبي الإسرائيلي حدث عبر عقود نتيجة عملية تراكمية غير مسبوقة.
وقال إن هذا الاجتماع يمثل مبادرة ويجب أن يكون هناك مشاريع إعلامية وأن تكون مستدامة على المستويين المتوسط والبعيد.
وأضاف هناك جهدا واضحا من قبل القنوات العربية في تغطية ما يحدث ولم أره من قبل منوها بهذه العقول الرائعة والكم غير المسبوق من التغطية وكل هذا يتطلب عملا واستمرارية معتبرا أن الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا اللقاء تمثل في حد ذاتها ورقة ضغط كبيرة.
بدوره قال رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية " عماد حسين إنه يجب أن تكون الأفكار المطروحة قابلة للتحقيق" مشيرا إلى أن هذا العدوان أرجع القضية الفلسطينية للاهتمام العالمي.
وقال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي "للأسف لدينا زملاء صحفيين في الغرب شاركوا في جريمة الإبادة التي جرت".
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين رصدت انتهاكات إعلامية كبيرة بحق الشعب الفلسطيني وتم حجب المحتوى الفلسطيني ورصد آلاف التغريدات التي حذفت.
ووجه البلشي التحية ل" 24 شهيدا من الإعلاميين" وهي رسالة تقول إن كوادرنا العربية تعمل على الأرض مشيرا إلى أن 20 صحفياً فلسطينياً قصفت منازلنهم أحدهم سقط من عائلته 11 شهيدا.
بدوره أشار رئيس هيئة الصحفيين السعودية ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك إلى إن الإعلام العربي لا يستطيع الوصول للجمهور الغربي.
وقال "إن القنوات التليفزيونية العربية تخاطب العرب فقط لأنها تتحدث باللغة العربية وعلى مستوى المجتمع العربي فقط".
وأضاف "إن الإعلام الغربي شوه ما يجري في غزة لصالح إسرائيل وغير الكثير من الحقائق ورأينا الأكاذيب ليس فقط من قبل إسرائيل ومسؤوليها لكن وجدنا رئيس أكبر دولة في العالم الرئيس الأمريكي جو بايدن يشوه الحقائق ويتحدث عن وقائع غير حقيقية ونفى ضرب المستشفى ثم لحقت به بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتحسين صورة إسرائيل أمام العالم".
ودعا إلى التعاون بين مجلس وزراء الإعلام العرب كجهة اتخاذ قرار وبين والإعلاميين كتنفيذيين وأن يكون هناك تنسيق بين الوزراء والإعلاميين لما ينبغي أن يكون عليه الوضع الإعلامي.
بدوره قال رئيس قسم الشئون العربية ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط صلاح جمعة إن إسرائيل قامت بمحاولات بث الشائعات للوقيعة بين الفلسطينيين (فتح وحماس) والوقيعة بين أبناء الدول العربية ببث اشاعات مكتوبة بعناية بها جزء من الحقيقة لكي يمكن تمريرها.
وأضاف "المطلوب لمواجه الاعلام الاسرائيلي الغربي الكاذب هو بث رسالة إعلامية مهنية صادقة وحقيقية للواقع وتفنيد الرواية الإسرائيلية واثبات زيفها والتواصل مع الاعلام الغربي وارسال الأخبار موثقة له باللغات المختلفة ".
وأكد أهمية استغلال الصحفيين الفلسطينيين والعرب العاملين في الصحف العالمية في الخارج وامدادهم بالأخبار والوثائق لترجمتها وبثها في وسائل الاعلام التي يعملون بها .
ودعا إلى متابعة المصطلحات التي تبث في الإعلام الإسرائيلي والتأكيد على المصطلح العربي وليس الإسرائيلي.
وأكد على أن المقاومة حق مشروع وكل الحركات الفلسطينية هي حركات للتحرر الوطني ليست مثل داعش التي صنعها الغرب وأمريكا واسرائيل.
وعلق الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد الخطابي قائلاً :"إن قرارات صادرة من مجلس وزراء الإعلام العرب في هذا الشأن وتم تشكيل فريق إعلامي عربي يتعلق بمخاطبة شركة مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المسائل منها القضية الفلسطينية وتم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من التجربة الأوروبية في هذا الشأن".
بدورها دعت أستاذ الاعلام بكلية الآداب بجامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية الدكتورة حنان يوسف إلى أهمية تبني استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية وازدواجية المعايير الغربية.
وأوضحت أن الجديد ما يسمى (الخوارزميات) و(تقنيات الذكاء الاصطناعي) مشيرة إلى أن المحتوي الرقمي العربي ضعيف جدا.
وأشارت إلى مبادرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم المحتوى الرقمي العربي منها دعم المحتوى الفلسطيني على المنصات الدولية.
وقالت" إن البعد الرقمي هو سلاح جديد في هذه الحرب وعلينا بذل مجهود كبير في التعامل مع فيسبوك وغيره من مواقع التواصل" مضيفة أن مسألة حجب المحتوى الإعلامي العربي حقيقية.
وأكدت أهمية أن يكون للصوت العربي تأثيره في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مقترحة وضع جائرة للشهيد الفلسطيني تتولى تقديمها الجامعة العربية.
وقالت إن هناك جيلا جديدا من الإعلاميين الشبان والأكاديميين الفلسطينيين المتميزين يمتلكون اللغة والقدرة على إدارة التكنولوجيا وفهم الرسالة ويدرسون الإعلام ويستطيعون رصد التزييف ويردون عليه بشكل منطقي وبشكل مقنع.
وأكدت أهمية الدبلوماسية الإعلامية وأن يكون هناك توزيع أدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني وأن تتعاون من أجل شرح القضية الفلسطينية. (النهاية)
ع ف م / ه س ص
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