الهند: مسيرة لمئات الالاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 10 (كونا) -- تجمع مئات الالاف من الهنود في مدينة كاليكوت بولاية كيرالا جنوب الهند اليوم الخميس للتعبير عن تضامنهم مع غزة حيث تعد أكبر مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني في الهند على الاطلاق.
وفي خطابه للتجمع قال زعيم رابطة مسلمي الاتحاد الهندي السيد صادق علي الشهاب ان الهند قامت بالتضامن مع قضية فلسطين منذ 1947 حيث كان أب الهند الماهاتما غاندي واول رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو حتى رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ اكدوا وقوف الهند إلى جانب قضية فلسطين العادلة.
واشار الى الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود وتعرض الفلسطينيين للقتل الجماعي والتوجيع والعقاب الجماهيري والتهجير ومنعهم من جميع الخدمات الاساسية مؤكدا ان المقاومة تعد "أكسيجنا" لفلسطينيين مشيرا الى ان التجمع تعبير عن تضامن الشعب الهندي مع الفلسطينيين.
ودعا النائب البرلماني ووكيل الامين العام للامم المتحدة السابق ساشي ترور لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني كما حث الاحتلال على وضع حد لحملة القصف وقتل النساء والأطفال الأبرياء وانهاء الحرب مؤكدا آن الاوان لإعلان وقف إطلاق النار. (النهاية)
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