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الهند: مسيرة لمئات الالاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني

10/26/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 26 - 10 (كونا) -- تجمع مئات الالاف من الهنود في مدينة كاليكوت بولاية كيرالا جنوب الهند اليوم الخميس للتعبير عن تضامنهم مع غزة حيث تعد أكبر مظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني في الهند على الاطلاق.
وفي خطابه للتجمع قال زعيم رابطة مسلمي الاتحاد الهندي السيد صادق علي الشهاب ان الهند قامت بالتضامن مع قضية فلسطين منذ 1947 حيث كان أب الهند الماهاتما غاندي واول رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو حتى رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ اكدوا وقوف الهند إلى جانب قضية فلسطين العادلة.
واشار الى الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود وتعرض الفلسطينيين للقتل الجماعي والتوجيع والعقاب الجماهيري والتهجير ومنعهم من جميع الخدمات الاساسية مؤكدا ان المقاومة تعد "أكسيجنا" لفلسطينيين مشيرا الى ان التجمع تعبير عن تضامن الشعب الهندي مع الفلسطينيين.
ودعا النائب البرلماني ووكيل الامين العام للامم المتحدة السابق ساشي ترور لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني كما حث الاحتلال على وضع حد لحملة القصف وقتل النساء والأطفال الأبرياء وانهاء الحرب مؤكدا آن الاوان لإعلان وقف إطلاق النار. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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