موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الكويت تدعو إلى التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان استمرار دخول جميع المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني مطالبة بوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
بروكسل - قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعون إلى إيجاد ممرات إنسانية آمنة وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.
واشنطن - وزارة الدفاع الامريكية تعلن أن ما لا يقل عن 16 هجوما استهدف القوات الامريكية في العراق وسوريا منذ 17 من أكتوبر الجاري.
القاهرة - المشاركون في الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يدينون التصعيد العسكري المتواصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدين رفضهم للتهجير القسري لهم من اراضيهم الى دول أخرى .
القاهرة - المشاركون في ملتقى قادة الإعلام العربي يدعون إلى ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة لشرح القضية الفلسطينية في الخارج والتعامل مع الإعلام الغربي من خلال التركيز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. (النهاية) ه س ص
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