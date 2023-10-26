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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

10/26/2023 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - الكويت تدعو إلى التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان استمرار دخول جميع المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني مطالبة بوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

بروكسل - قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعون إلى إيجاد ممرات إنسانية آمنة وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.

واشنطن - وزارة الدفاع الامريكية تعلن أن ما لا يقل عن 16 هجوما استهدف القوات الامريكية في العراق وسوريا منذ 17 من أكتوبر الجاري.

القاهرة - المشاركون في الدورة الاستثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان يدينون التصعيد العسكري المتواصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة مؤكدين رفضهم للتهجير القسري لهم من اراضيهم الى دول أخرى .

القاهرة - المشاركون في ملتقى قادة الإعلام العربي يدعون إلى ضرورة تبني استراتيجية عربية موحدة لشرح القضية الفلسطينية في الخارج والتعامل مع الإعلام الغربي من خلال التركيز على الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. (النهاية) ه س ص

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