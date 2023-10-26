Saturday, 28 October 2023 02:26 GMT

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

10/26/2023 11:32:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الأول(بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس 520 نقطة بعد خسارة مماثلة يوم أمس.
وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 251 نقطة ليغلق على 32784 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة فقط ليتراجع الى 12595 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض 49 نقطة ليتراجع الى 4137 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1657 نقطة.
الى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ح أ
26/10/2023 23:31:44

MENAFN26102023000117011021ID1107315289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث