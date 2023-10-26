انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 تشرين الأول(بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الخميس 520 نقطة بعد خسارة مماثلة يوم أمس.

وانخفض مؤشر داو جونز، اليوم 251 نقطة ليغلق على 32784 نقطة، فيما انخفض مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 225 نقطة فقط ليتراجع الى 12595 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فانخفض 49 نقطة ليتراجع الى 4137 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1657 نقطة.

الى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي الخام (وسن تكساس) بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

-- (بترا)

م د/ح أ

26/10/2023 23:31:44