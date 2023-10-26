الصفدي يواصل اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأجرى الصفدي مساء اليوم اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من بلجيكا واليونان وهولندا وقبرص وكندا وفرنسا وبريطانيا.
وتم خلال الاتصالات وفق بيان لوزارة الخارجية، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 23:21:08
MENAFN26102023000117011021ID1107315288
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