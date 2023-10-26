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الصفدي يواصل اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني

10/26/2023 11:32:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاته لحشد الدعم لمشروع القرار الاردني الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وأجرى الصفدي مساء اليوم اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من بلجيكا واليونان وهولندا وقبرص وكندا وفرنسا وبريطانيا.
وتم خلال الاتصالات وفق بيان لوزارة الخارجية، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ‎غزة.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 23:21:08

MENAFN26102023000117011021ID1107315288

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