قمة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى ممرات إنسانية لإدخال مساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل اليوم الخميس.
وجاء في بيان نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، إن "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".
ولا يتضمن البيان دعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
26/10/2023 23:19:16
MENAFN26102023000117011021ID1107315287
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