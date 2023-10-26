قمة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى ممرات إنسانية لإدخال مساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعد ساعات من المداولات في قمة يعقدونها في بروكسل اليوم الخميس.

وجاء في بيان نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية، إن "المجلس الأوروبي يعرب عن عميق قلقه بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق، لتصل إلى كل من يحتاجون إليها عبر كل الوسائل الضرورية بما فيها الممرات الإنسانية والهدنات للحاجات الإنسانية".

ولا يتضمن البيان دعوة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" على غرار ما طالبت به الأمم المتحدة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

26/10/2023 23:19:16