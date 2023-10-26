التعاون الإسلامي توجه نداءً عاجلاً لتقديم المساعدات وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، إنها تتابع بألم وأسى شديدين الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلَّف آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

‎وأشادت الأمانة العامة بالدور المهم الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى.

وعبَّرت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الراهنة، وفق ما أورده اتحاد أنباء وكالات دول التعاون الإسلامي (يونا) .

ودعت الأمانة العامة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها العاملة في الشأن الإنساني، والمنظمات الإنسانية في العالم الإسلامي بالإسراع بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني لمساعدته في مواجهة الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان البربري الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

26/10/2023 22:54:23