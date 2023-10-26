التعاون الإسلامي توجه نداءً عاجلاً لتقديم المساعدات وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، إنها تتابع بألم وأسى شديدين الأحداث المأساوية الجارية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلَّف آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين والمفقودين تحت الأنقاض.
وأشادت الأمانة العامة بالدور المهم الذي تقوم به الدول الأعضاء في تقديم الإمدادات الغذائية والطبية والعينية والاستجابة للاحتياجات الضرورية اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الإنسانية الكبرى.
وعبَّرت عن أملها في استمرار تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني لتقديم أقصى ما يمكن من مساعدات للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الراهنة، وفق ما أورده اتحاد أنباء وكالات دول التعاون الإسلامي (يونا) .
ودعت الأمانة العامة الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ومؤسساتها العاملة في الشأن الإنساني، والمنظمات الإنسانية في العالم الإسلامي بالإسراع بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني لمساعدته في مواجهة الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان البربري الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
26/10/2023 22:54:23
MENAFN26102023000117011021ID1107315286
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