مصر: مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات القادمة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 26 تشربن الأول(بترا)- وصلت إلى مطار العريش اليوم الخميس طائرة كويتية، هي الرابعة في الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين، تضمنت 3 سيارات إسعاف.
وتصطف العديد من شاحنات المساعدات لغزة عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة إلى غزة.
وأكد محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات على أهبة الاستعداد لعلاج المصابين من غزة، مشيراً أنه قبل يومين وصل 19 طبيباً تركياً على متن إحدى الطائرات، كما يوجد عدد كبير من الأطباء المصريين وهم مستعدون لتقديم العون وسيارات الإسعاف جاهزة والمستشفيات الميدانية .
وأشار إلى أن مطار العريش استقبل العديد من الطائرات، من الأردن والإمارات، وهما أول من أرسل طائرات مساعدة، إضافة إلى طائرات مساعدة من اليونيسيف وإنجلترا وتونس والجزائر والبرازيل وفنزويلا وقطر وكينيا، مشيرًا أن مطار العريش استقبل 10 طائرات أمس في رقم قياسي ليوم واحد من طائرات المساعدات.
--(بترا)
ن ا/م ق/ح أ
26/10/2023 22:47:43
MENAFN26102023000117011021ID1107315285
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