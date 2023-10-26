مصر: مطار العريش يستقبل طائرات المساعدات القادمة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 26 تشربن الأول(بترا)- وصلت إلى مطار العريش اليوم الخميس طائرة كويتية، هي الرابعة في الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين، تضمنت 3 سيارات إسعاف.

وتصطف العديد من شاحنات المساعدات لغزة عبر معبر رفح، كما يواصل مطار العريش استقبال أسطول طائرات المساعدات القادمة إلى غزة.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات على أهبة الاستعداد لعلاج المصابين من غزة، مشيراً أنه قبل يومين وصل 19 طبيباً تركياً على متن إحدى الطائرات، كما يوجد عدد كبير من الأطباء المصريين وهم مستعدون لتقديم العون وسيارات الإسعاف جاهزة والمستشفيات الميدانية .

وأشار إلى أن مطار العريش استقبل العديد من الطائرات، من الأردن والإمارات، وهما أول من أرسل طائرات مساعدة، إضافة إلى طائرات مساعدة من اليونيسيف وإنجلترا وتونس والجزائر والبرازيل وفنزويلا وقطر وكينيا، مشيرًا أن مطار العريش استقبل 10 طائرات أمس في رقم قياسي ليوم واحد من طائرات المساعدات.

--(بترا)

ن ا/م ق/ح أ

26/10/2023 22:47:43