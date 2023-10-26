الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: مساعدات أردنية طبية وصلت غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وصول قوافل المساعدات الطبية الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) "أريد أن اطمئن الذين تبرعوا للأهل في غزة، أن المساعدات قد وصلت اليوم الخميس إلى مستودعات وكالة الغوث الدولية (الأونروا ) ليتم توزيعها على المستشفيات هناك".
وأضاف أن الهيئة الخيرية تمكنت أيضاً اليوم من توزيع طرود غذائية وطرود صحية ومياه نقية لـ 12 ألف مستفيد.
كما أشار الشبلي إلى أن الهيئة عملت على توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في منطقة خانيونس، مؤكداً استمرار إرسال المساعدات سواء أكانت طبية أو إغاثية وتوزيعها من خلال كوادر جمعيات ومنظمات دولية شريكة.
--(بترا)
ح أ
26/10/2023 22:19:39
MENAFN26102023000117011021ID1107315284
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