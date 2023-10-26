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الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: مساعدات أردنية طبية وصلت غزة

10/26/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول(بترا)- أعلن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وصول قوافل المساعدات الطبية الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) "أريد أن اطمئن الذين تبرعوا للأهل في غزة، أن المساعدات قد وصلت اليوم الخميس إلى مستودعات وكالة الغوث الدولية (الأونروا ) ليتم توزيعها على المستشفيات هناك".




وأضاف أن الهيئة الخيرية تمكنت أيضاً اليوم من توزيع طرود غذائية وطرود صحية ومياه نقية لـ 12 ألف مستفيد.
كما أشار الشبلي إلى أن الهيئة عملت على توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في منطقة خانيونس، مؤكداً استمرار إرسال المساعدات سواء أكانت طبية أو إغاثية وتوزيعها من خلال كوادر جمعيات ومنظمات دولية شريكة.
--(بترا)
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26/10/2023 22:19:39

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