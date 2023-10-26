الحسين يحافظ على صدارة دوري المحترفين بعد فوزه على شباب العقبة
التاريخ
10/26/2023 11:32:17 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حافظ فريق الحسين على صدارة قائمة دوري المحترفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم الخميس على شباب العقبة.
وفاز الحسين في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء بأربعة أهداف دون رد سجلهم محمود مرضي (هدفان) ووسيم ريالات والمحترف فرنالدو.
وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب العقبة عند 5 نقاط في المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء يجمع معان والسلط.
واستؤنفت مباريات الدوري اليوم بعد توقف دام نحو 40 يوماً.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
26/10/2023 22:09:08
MENAFN26102023000117011021ID1107315283
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