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الحسين يحافظ على صدارة دوري المحترفين بعد فوزه على شباب العقبة

10/26/2023 11:32:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 26 تشرين الأول (بترا)- حافظ فريق الحسين على صدارة قائمة دوري المحترفين لكرة القدم بعد فوزه اليوم الخميس على شباب العقبة.
وفاز الحسين في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في الزرقاء بأربعة أهداف دون رد سجلهم محمود مرضي (هدفان) ووسيم ريالات والمحترف فرنالدو.
وبهذا الفوز رفع الحسين رصيده في الصدارة إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب العقبة عند 5 نقاط في المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء يجمع معان والسلط.
واستؤنفت مباريات الدوري اليوم بعد توقف دام نحو 40 يوماً.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
26/10/2023 22:09:08

MENAFN26102023000117011021ID1107315283

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