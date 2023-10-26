ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات

غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس وفق مصادر فلسطينية. --(بترا) ا ش /م ق/ح أ 26/10/2023 22:08:08

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