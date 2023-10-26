ثمانية شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات
التاريخ
10/26/2023 11:32:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 26 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في غزة والنصيرات وسط قطاع غزة مساء اليوم الخميس وفق مصادر فلسطينية.
--(بترا)
ا ش /م ق/ح أ
26/10/2023 22:08:08
MENAFN26102023000117011021ID1107315282
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