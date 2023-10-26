الصفدي يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الخطيرة في غزة
التاريخ
10/26/2023 11:32:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو في إطار الجهود التي يبذلها الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران التطورات الخطيرة في غزة.
وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، وفق بيان لوزارة الخارجية.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 21:33:50
MENAFN26102023000117011021ID1107315280
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