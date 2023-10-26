الصفدي يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الخطيرة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وبحث الوزيران التطورات الخطيرة في ‎غزة.

وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، وفق بيان لوزارة الخارجية.

--(بترا)

ص خ/م ق/ح أ

26/10/2023 21:33:50