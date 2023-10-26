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الصفدي يبحث مع نظيره البرتغالي التطورات الخطيرة في غزة

10/26/2023 11:32:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو في إطار الجهود التي يبذلها ‎الأردن لحشد الدعم لمشروع القرار الذي تم تقديمه للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وبحث الوزيران التطورات الخطيرة في ‎غزة.
وأكد الصفدي ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين، وفق بيان لوزارة الخارجية.
--(بترا)
ص خ/م ق/ح أ
26/10/2023 21:33:50

MENAFN26102023000117011021ID1107315280

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