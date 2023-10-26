500 ألف دينار تبرعات بحملة غزة معاً ننصرها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الأول (بترا)- بلغت قيمة تبرعات حملة "غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين بالتعاون مع "زين كاش"، 500 ألف دينار أردني يرصد رعيها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الخميس، تهدف الحملة إلى جمع التبرعات النقدية نصرة لأهل قطاع غزة، حيث أتاحت نقابة المهندسين للراغبين بالتبرع إمكانية تحويل تبرعاتهم النقدية عبر "زين كاش" على محفظة النقابة التي تحمل اسم JEAGAZA، أو من خلال الدفع إلكترونيا عبر موقع نقابة المهندسين عبر الرابط ، أو عبر إيداع المبلغ النقدي في مجمع النقابات المهنية أو أي من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع محافظات المملكة.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/اح
26/10/2023 13:53:24
MENAFN26102023000117011021ID1107315279
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