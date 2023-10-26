500 ألف دينار تبرعات بحملة غزة معاً ننصرها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- بلغت قيمة تبرعات حملة "غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين بالتعاون مع "زين كاش"، 500 ألف دينار أردني يرصد رعيها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب بيان لشركة زين الأردن اليوم الخميس، تهدف الحملة إلى جمع التبرعات النقدية نصرة لأهل قطاع غزة، حيث أتاحت نقابة المهندسين للراغبين بالتبرع إمكانية تحويل تبرعاتهم النقدية عبر "زين كاش" على محفظة النقابة التي تحمل اسم JEAGAZA، أو من خلال الدفع إلكترونيا عبر موقع نقابة المهندسين عبر الرابط ، أو عبر إيداع المبلغ النقدي في مجمع النقابات المهنية أو أي من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في جميع محافظات المملكة.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/اح

26/10/2023 13:53:24