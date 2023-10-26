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وفاة 3 أشخاص في حفرة بمحافظة العاصمة

10/26/2023 11:32:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- توفي ثلاثة أشخاص اثر محاصرتهم داخل حفرة بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، إن بلاغا ورد لدى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة يفيد بمحاصرة ثلاثة أشخاص داخل حفرة بمنطقة جبل القصور.

واشار الى أن الفرق المتخصصة تحركت على الموقع وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الدولي ومديرية دفاع مدني شرق عمان تمكنت من إخراج المحاصرين من داخل الحفرة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذا النوع من الحوادث وهم بحالة وفاة، وتم أخلاؤهم الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث.

--(بترا)


ل م/ أ أ/اح

26/10/2023 13:50:11

MENAFN26102023000117011021ID1107315278

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