تقرير: إسرائيل لن تنتصر على حماس في هذا الوقت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الأول (بترا) يحيى مطالقة- استبعد تقرير إسرائيلي، أن يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الانتصار على حركة حماس على الأقل في هذا الوقت.

وبين التقرير أن هذا تصريح صعب وبالتأكيد لا يحظى بشعبية، لكن الاعتراف بالواقع أفضل من الاصطدام به بضجة عالية. فالهدفان الرئيسيان اللذان تم تحديدهما في الأيام الأولى من الحرب على غزة، واللذان يتلخصان بتفكيك قدرات حماس العسكرية وإعادة هيكلة الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لم يكونا أكثر تباعداً من أي وقت مضى.

وقال التقرير الذي أعده الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "معاريف" الاسرائيلية دورون متسا، "في الواقع، علّقت إسرائيل (وهذا صحيح) الحرب البرية في قطاع غزة. ومن المؤكد أن الضغوط الأمريكية وقضية المختطفين لها تأثير في ذلك، لكن الأمر أعقد بكثير. فالسبب الرئيسي لتأجيل التحرك البري ينبع من الإدراك الذي يتخلل كل يوم يمر بأن محاولة تصوير الحرب على أنها صراع محلي بين إسرائيل وحماس قد فشلت، وأنها نهاية حرب إقليمية واسعة النطاق لها آثار دولية".

وأضاف، إن القيادة الإسرائيلية في مأزق: فهي عالقة بين الهدف المحدد للحرب (تدمير حماس وإنشاء نظام إقليمي جديد) وبين إدراك أن تنفيذ هذه الخطوة يمكن أن تجلب لإسرائيل حربا إقليمية ليست مستعدة لها تماماً وغير قادرة على التعامل معها بمفردها. ولذلك فإن الطريق الوسطى، هي استمرار الحصار على غزة والغارات الجوية.

ووفق متسا، ينبغي أن يكون مفهوما في هذا السياق، أن من المشكوك فيه أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع الراية البيضاء من جانب حماس، ولكن في المقابل ستؤدي هذه الخطوة إلى تدمير قطاع غزة وتحويله إلى منطقة منكوبة، وهذا نوع من "النكبة الثانية" حتى لو لم تكن كاملة من وجهة النظر الإسرائيلية.

إن انتصار اسرائيل في هذه الحرب يتطلب أن تعيد بناء نفسها لمواجهة "شرق أوسط جديد" يقول متسا. إنها عملية طويلة الأمد كي تتمكن إسرائيل من الانتصار في الجولة المقبلة بطريقة قاتلة ومدوية. الأمر سيستغرق وقتا. فإسرائيل في الوقت الحالي ليست مستعدة لذلك وليست في هذا المكان، وهذه الحقيقة ينبغي أن تُقال للجمهور الإسرائيلي، حتى لو كانت حقيقة صعبة الهضم".

--(بترا)

ي م/اح

26/10/2023 13:47:29