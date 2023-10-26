ريان رينولدز فى أحدث ظهور عقب أنباء تأجيل فيلمه DEADPOOL

MENAFN - Youm7) ظهر الممثل ريان رينولدز مؤخراً للمرة الأولي بعد احتفاله بإتمامه عامه الـ 47 وهو يتميز بأزياء الخريف، ويرتدي قبعة زرقاء زاهية وسترة منقوشة أثناء خروجه في مدينة نيويورك، وذلك بعدما احتفل بعيد ميلاده يوم الإثنين الماضى بعد أخبار تأجيل فيلمه DEADPOOL.

ريان رينولدزيبدو أن فيلمDeadpool 3الذى يقوم ببطولته كل من ريان رينولدز وهيو جاكمان سيتم تأجيله، ولن يعرض كما كان مقررًا له في العام الجارى، وذلك بعدما كشف تقرير لموقع الديلى ميل عن أن الجزء الثالث من العمل الشهير لن يتم تصوير نصفه حتي الآن، وبالتالي بات صعبًا للغاية معرفة موعد عرضه.

جدير بالذكر أن هناك بطل آخر سينضم للعمل، وهو بطل سلسلة أفلام

Harry Potter

دانييل رادكليف

محادثات حول "دور سري" في فيلم

Deadpool 3، العمل المؤجل من بطولة النجم العالمى رايان رينولدز، والذي سيطرح في دور السينما في 6 سبتمبر 2024 ومن إخراج شون ليفي.





ريان رينولدز

ولم يتم الكشف بعد عن أي شيء بخصوص نوع أو مستوى الدور الذي قد يلعبه رادكليف في الفيلم.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن توقف عملية تصوير فيلم الأكشن والخيال

Deadpool 3

بسبب اضراب

SAG-AFTRA

بعد انضمام بعض من فريق العمل إلى الاعتصام، وهو ما تسبب في عملية اضطراب واسعة داخل فترات التصوير مما أدى لتوقف العمل.

ووفقا لصحيفة فاريتي، فإن أخبار تعليق الإنتاج والتصوير حدثت بعد أيام من قيام فيلم

"Deadpool 3"

بالاعلان عن نظرة أولية من الكواليس، حيث نشر القائمين على العمل صورة للنجمين رايان رينولدز وهيو جاكمان اللذان يرتديان ملابس

Deadpool

و

Wolverine

، على التوالي، بعد ان كشفت الأخبار مؤخرًا أن جينيفر غارنر ستظهر في الفيلم باسم ألكترا ، بعد أن لعبت دور البطولة في دور البطولة في عام 2003

"Daredevil"

وفيلم

Spinoff

لعام 2005