نادى سينما الجزويت يعرض 9 أفلام فلسطينية

ويبدأ البرنامج يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري حتى 25 من نوفمبر القادم، حيث تعرض كل من أفلام "مشاهد من الاحتلال في غزة"، إخراج مصطفى أبو علي، ويتناول في 13 دقيقة الواقع المرير الذي تعيشه غزة، وفضح ممارسات المحتل الهمجية، والمقاومة الفلسطينية، و"جنين جنين"، الذي قام بإخراجه محمد بكري عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في معركة جنين التي تمت بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين.





وعرض فيلم "ليس لهم وجود"، الذي يرصد الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مخيم فلسطيني، والمحاولات الإسرائيلية لتصفية المقاومة الفلسطينية، والفيلم إخراج مصطفى أبو علي، وأيضا فيلم "لأن الجذور لا تموت"، إخراج نبيهة لطفي، وتدور أحداثه حول مخيم تل الزعتر.

كما يتم عرض أيضاً فيلم "فلسطين في العين"، الذي يحكي سيرة المصور الشهيد هاني جوهرية وأعماله التي توثق للثورة حتى استشهاده عام 1967، وفيلم "المنام" الذي تدور أحداثه حول منامات وأحلام سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل إخراج محمد ملص.

وفي قائمة الأفلام الطويلة يعرض كل من فيلم "فرحة"، تأليف وإخراج دارين سلام، ويحكي الفيلم تجربة بلوغ فتاة فلسطينية خلال النكبة.

وفيلم "المخدوعون"، تدور أحداثه حول قصة ثلاثة فلسطينيين ينتمون إلى أجيال متباينة يقررون الهرب إلى الكويت، والفيلم إخراج توفيق صالح.

وأخيراً يعرض فيلم "حمى البحر المتوسط" الذي يتم اختتام البرنامج بعرضه حيث أنه مثل فلسطين في الدورة الماضية من جوائز أوسكار أفضل فيلم أجنبي، والفيلم من إخراج وكتابة مها الحاج.