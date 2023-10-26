كيف واجهت عايدة عبد العزيز الوحدة والاكتئاب؟ فى ذكرى ميلادها

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز ، إذ أنها من مواليد 27 أكتوبر، وشاركت خلال حياتها الفنية في أكثر من 200 عملا فنيا، ما بين السينما والدراما والمسرح، والإذاعة.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته خلال مشوارها الفني الذي استمر لأكثر من 60 عاما، عانت من العديد من الصعاب والمشاكل النفسية خلال حياتها، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة، خاصة أنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

وكانت صدمة عمرها بوفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013 فى ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.

يذكر أن عايدة عبد العزيز ولدت بقرية دملو التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية، وحصلت على دبلوم من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، قدمت خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال السينمائية الهامة ومنها أفلام "النمر والأنثى، حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط ، خرج ولم يعد".

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولى"، "شىء فى صدرى"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.