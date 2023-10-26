العرض المسرحى بعيد عنك يعود لمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا غدا

MENAFN - Youm7) تستقبل خشبة مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، من جديد، العرض المسرحى "بعيد عنك" وذلك غدا السبت، من " تأليف وإخراج محمد عبد الستار، ويقدم العرض خريجى إحدى الدفعات بمركز الإبداع الفني .

ويشارك في بطولة العرض الفنانين: هدير الشريف، محمد الدمراوي، ريهام سامي، أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، أحمد الشاذلي، وليد عبد الغني، موسيقى مها عمران، مساعدا الديكور مصطفى علاء ومحمد غنيم، إدارة مسرحية علا فهمي وأشرف كمال، تصوير البوستر أمجد الحجار، تصميم البوستر ممدوح صلاح، المخرج المساعد عبده فضل، المخرج المنفذ أحمد الشاذلي، سينوغرافيا وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، المشرف على مسرح مركز الإبداع الفني المخرج خالد جلال.

ويستعد أيضًا مركز الإبداع الفني خلال العام الحالي لاستقبال عرضي تخرج الدفعة الثالثة من نجومه الجدد لاستوديو المواهب بمركز الإبداع الفني A وB، ولم يعلن بعد المخرج خالد جلال المشرف على مركز الإبداع عن موعد افتتاح هذه العروض بعد.