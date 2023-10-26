وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد.. مش هتحتاجى لمجفف كهربائى

(MENAFN
- Youm7) الشعر المجعد من أنواع الخصلات التي تتسبب في شعور النساء بالانزعاج عند تمشيطه، لذلك يحرصن على الاهتمام به طوال الوقت ولتحقيق ذلك نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد، وفقًا لما جاء في موقع
emedihealth، والتى تساعد على تقوية ولمعانه.
العناية بالشعر المجعد
وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد
التدليك بالزيت الدافئ
يمكن أن يساعد تدليك الشع المجعد بالزيت الدافئ في الحفاظ عليه، وهناك العديد من الزيوت التي تناسب طبيعية شعرك، مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند والتى يفضل تسخينها قليلاً حتى تدفأ ثم يدلك به الشعر بحركات دائرية على فروة الشعر.
طريقة تحضير الزيت فرد الشعر المجعد:
ضعي
القليل من الزيت المفضل والمتوفر لديكِ في وعاء مناسب وضعيه في الميكروويف لبضع دقائق حتى يصبح دافئًا
وليس ساخنًا.
ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك.
ثم قومي
بتدليكه بلطف من الجذورإلى الأطراف.
ثم ضعي قبعة الدش.
ثم قومي بلف شعرك بمنشفة دافئة .
وانتظري
لمدة ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو وترطيبه كالمعتاد.
البيض:
قناع الشعر البيض يمكن أن يساعد في فرد الشعر المجعد بطريقة آمنة، لاحتوائه على
البروتين الذي يعمل على تغذية الشعر.
طريقة استخدام البيض في فرد الشعر المجعد:
اكسري بيضة واحدة في وعاء وضيفي ملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
ثم اخفقي جميع المكونات للحصول على عجينة.
ووزعيه على شعرك بالكامل.
وغطي رأسك بغطاء.
و اتركي في هذا القناع لمدة نصف ساعة.
اغسلى شعرك جيداً بالماء البارد.
الأفوكادو:
الأفوكادو من الفاكهة المليئة بالبروتين والدهون الجيدة، والتي تساعد
في فرد الشعر ، بالإضافة إلى
إنها تحتوى على البروتين الذى يساعد على إصلاح وتغذية خصلات الشعر.
طريقة تحضير الأفوكادو لفرد الشعر:
اهرسي ثمرة الأفوكادو لتصبح عجينة.
ثم اخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
اغسلي شعرك بالشامبو.
ثم ضعي هذا القناع لمدة 30 دقيقة.
ثم اشطفيه.
فرد الشعر المجعد
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