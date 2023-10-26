وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد.. مش هتحتاجى لمجفف كهربائى

MENAFN - Youm7) الشعر المجعد من أنواع الخصلات التي تتسبب في شعور النساء بالانزعاج عند تمشيطه، لذلك يحرصن على الاهتمام به طوال الوقت ولتحقيق ذلك نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعد، وفقًا لما جاء في موقعemedihealth، والتى تساعد على تقوية ولمعانه.

العناية بالشعر المجعد





وصفات طبيعية لفرد الشعر المجعدالتدليك بالزيت الدافئ

يمكن أن يساعد تدليك الشع المجعد بالزيت الدافئ في الحفاظ عليه، وهناك العديد من الزيوت التي تناسب طبيعية شعرك، مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند والتى يفضل تسخينها قليلاً حتى تدفأ ثم يدلك به الشعر بحركات دائرية على فروة الشعر.

طريقة تحضير الزيت فرد الشعر المجعد:

ضعي

القليل من الزيت المفضل والمتوفر لديكِ في وعاء مناسب وضعيه في الميكروويف لبضع دقائق حتى يصبح دافئًا

وليس ساخنًا.

ثم ضعيه على فروة رأسك وشعرك.



ثم قومي

بتدليكه بلطف من الجذورإلى الأطراف.

ثم ضعي قبعة الدش.

ثم قومي بلف شعرك بمنشفة دافئة .

وانتظري

لمدة ساعة على الأقل قبل غسل شعرك بالشامبو وترطيبه كالمعتاد.





البيض:

قناع الشعر البيض يمكن أن يساعد في فرد الشعر المجعد بطريقة آمنة، لاحتوائه على

البروتين الذي يعمل على تغذية الشعر.





طريقة استخدام البيض في فرد الشعر المجعد:

اكسري بيضة واحدة في وعاء وضيفي ملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ثم اخفقي جميع المكونات للحصول على عجينة.

ووزعيه على شعرك بالكامل.

وغطي رأسك بغطاء.

و اتركي في هذا القناع لمدة نصف ساعة.

اغسلى شعرك جيداً بالماء البارد.





الأفوكادو:

الأفوكادو من الفاكهة المليئة بالبروتين والدهون الجيدة، والتي تساعد

في فرد الشعر ، بالإضافة إلى

إنها تحتوى على البروتين الذى يساعد على إصلاح وتغذية خصلات الشعر.

طريقة تحضير الأفوكادو لفرد الشعر:

اهرسي ثمرة الأفوكادو لتصبح عجينة.



ثم اخلطيها مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

اغسلي شعرك بالشامبو.



ثم ضعي هذا القناع لمدة 30 دقيقة.

ثم اشطفيه.

فرد الشعر المجعد



