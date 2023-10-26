استعدى للشتاء بـ 5 خطوات تحميك من تشقق القدمين

MENAFN - Youm7) الراحة تأتى من القدمين، ومع اقتراب موسم الشتاء ، ستصبح أقدامنا في حاجة ماسة إلى بعض العناية. خاصة عند تعرضها إلى الهواء البارد، لذا فقد حان الوقت أخيرًا لإعطاء أقدامنا الاهتمام الذي تستحقينه، في السطور التالية نتعرف على خطوات هامة لترطيب القدمين وفقًا لما نشره موقع" thesummerstudy".

خطوات ترطيب القدمين تنظيف القدمين:

قومي بغسل القدمين يوميًا باستخدام ماء فاتر وصابون لطيف. وتنظيف بشرة القدمين وبين الأصابع بلطف باستخدام فرشاة ناعمة و تجفيف القدمين جيدًا بعد الاستحمام.





تقشير القدمين:



يمكنك استخدام منتجات تقشير القدمين المتاحة في الأسواق، أو يمكن صنع خلطة من السكر وزيت جوز الهند واستخدمها لتقشير القدمين. ثم قومي بتدليك الخليط بلطف على القدمين لإزالة الجلد الميت، ثم اشطفيهما جيدًا.

العناية بالقدمين





ترطيب القدمين:

استخدمي مرطب للقدمين بعد الاستحمام وجفيفهما جيدًا. واختاري مرطبًا غنيًا بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين وزبدة الشيا. وقومي بتدليك القدمين بالمرطب بلطف وافصلي بين الأصابع. ويمكنك أيضًا ارتداء جوارب قطنية بعد وضع المرطب للحفاظ على الترطيب.





قص الأظافر بانتظام:

قومي بقص أظافر القدمين بانتظام لمنع تكوّن الزوائد والتشققات. واستخدمي مقص أظافر قوي ونظيف لتقليم الأظافر بشكل مستقيم وحافظي على طول مناسب.





الاهتمام بالمناطق الخشنة:

وفي حال وجود مناطق خشنة أو جلد متصلب على القدمين، يمكنك استخدام كريم ملين للقدمين قومي بتدليك الملين على المناطق الخشنة لإزالة الجلد الميت وتنعيم البشرة.

تذكري أن الاهتمام اليومي بالقدمين والمحافظة على نظافتهما وترطيبهما يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ومنع ظهور المشاكل الشائعة مثل الجلد الجاف والتشققات.



