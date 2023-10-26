استعدى للشتاء بـ 5 خطوات تحميك من تشقق القدمين

(MENAFN
- Youm7) الراحة تأتى من القدمين، ومع اقتراب موسم الشتاء ، ستصبح أقدامنا في حاجة ماسة إلى بعض العناية. خاصة عند تعرضها إلى الهواء البارد، لذا فقد حان الوقت أخيرًا لإعطاء أقدامنا الاهتمام الذي تستحقينه، في السطور التالية نتعرف على خطوات هامة لترطيب القدمين وفقًا لما نشره موقع" thesummerstudy".
خطوات ترطيب القدمين تنظيف القدمين:
قومي بغسل القدمين يوميًا باستخدام ماء فاتر وصابون لطيف. وتنظيف بشرة القدمين وبين الأصابع بلطف باستخدام فرشاة ناعمة و تجفيف القدمين جيدًا بعد الاستحمام.
تقشير القدمين:
يمكنك استخدام منتجات تقشير القدمين المتاحة في الأسواق، أو يمكن صنع خلطة من السكر وزيت جوز الهند واستخدمها لتقشير القدمين. ثم قومي بتدليك الخليط بلطف على القدمين لإزالة الجلد الميت، ثم اشطفيهما جيدًا.
العناية بالقدمين
ترطيب القدمين:
استخدمي مرطب للقدمين بعد الاستحمام وجفيفهما جيدًا. واختاري مرطبًا غنيًا بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين وزبدة الشيا. وقومي بتدليك القدمين بالمرطب بلطف وافصلي بين الأصابع. ويمكنك أيضًا ارتداء جوارب قطنية بعد وضع المرطب للحفاظ على الترطيب.
قص الأظافر بانتظام:
قومي بقص أظافر القدمين بانتظام لمنع تكوّن الزوائد والتشققات. واستخدمي مقص أظافر قوي ونظيف لتقليم الأظافر بشكل مستقيم وحافظي على طول مناسب.
الاهتمام بالمناطق الخشنة:
وفي حال وجود مناطق خشنة أو جلد متصلب على القدمين، يمكنك استخدام كريم ملين للقدمين قومي بتدليك الملين على المناطق الخشنة لإزالة الجلد الميت وتنعيم البشرة.
تذكري أن الاهتمام اليومي بالقدمين والمحافظة على نظافتهما وترطيبهما يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ومنع ظهور المشاكل الشائعة مثل الجلد الجاف والتشققات.
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