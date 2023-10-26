مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة

(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تراجع فى القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء، إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاضا متوقعا فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود، موكدا أن استمرار نقص الوقود الذى يضخ للشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف حتى الآن.
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