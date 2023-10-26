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مصدر بالكهرباء: تراجع تخفيف الأحمال إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة

10/26/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تراجع فى القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء، إلى 700 ميجا وات نتيجة انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وشركاتها التابعة مستمرة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن هناك انخفاضا متوقعا فى معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود، موكدا أن استمرار نقص الوقود الذى يضخ للشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف حتى الآن.







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