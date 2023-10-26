ما المقصود بإحصاءات النوع الاجتماعى التى أصدرها جهاز الإحصاء

MENAFN - Youm7) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إصدار تقرير "المراجعة الوطنية لإحصاءات النوع الاجتماعي في مصر"، والتي تعد جزءا من خطط مصر لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ولتعزيز القدرة الإحصائية لمصر في مجال إحصاءات النوع الاجتماعي، وهو ما يطرح تساؤل حول المقصود من هذا المفهوم.

وتعتبر إحصاءات النوع الاجتماعي هي الإحصاءات التي تقيس وضع كل من الرجل والمرأة في مختلف المجالات خلال دورة الحياة، وتعكس الاختلافات وعدم المساواة، وتعد إحصاءات النوع الاجتماعي أحد الفروع الإحصائية المتعددة الأخرى، ولها مفاهيمها وأدواتها، ومنهجها الخاصة بها.

ومن بين الأدوات المستخدمة لقياس هذا المفهوم يأتي مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، وهو أداة قياس مقدار الفجوة بين الجنسين، ويُعد الأداة الرئيسة لقياس المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتحديد مستوى مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية خلال فترة محددة من الزمن، بالإضافة إلى متوسط العمر عند الزواج الأول هو متوسط عدد سنوات العزوبية للأشخاص الذين يتزوجون قبل عمر (50) سنة.

وتتضمن الأدوات المستخدمة لقياس إحصاءات النوع الاجتماعي توقع الحياة عند الولادة، وهو متوسط عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها المواليد في حال استمرار معدلات الوفيات الحالية، ومعدل الأمية وهو النسبة المئوية للسكان في عمر (15سنة فأكثر) الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة على حد سواء مع فهم بيان بسيط قصير عن حياته اليومية، إلى جانب قوة العمل وهو الأفراد في عمر (15سنة فأكثر) المساهمون أو الذين لديهم القدرة والاستعداد للمساهمة في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل المشتغلين والمتعطلين.

وتـم إعـداد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مـن خلال مجموعة عمل شـملت كل من جهاز الاحصاء، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشراكة الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21).