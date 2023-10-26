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منظمة التجارة العالمية: اتفاقية دعم مصايد الأسماك تدخل حيز التنفيذ

10/26/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) أودع 7 أعضاء في منظمة التجارة العالمية صكوك قبولهم للاتفاق المتعلق بدعم مصائد الأسماك ، مما دفع ببدء نفاذ الاتفاق التاريخي لاستدامة المحيطات الذي طال انتظاره إلى التحقيق.



ذكرت منظمة التجارة العالمية wto
أنه قدم مسؤولون رفيعو المستوى من ألبانيا وأستراليا وبوتسوانا وكوبا وكوت ديفوار وجمهورية كوريا وسانت لوسيا وثائق قبولهم إلى المديرة العامة نجوزي أوكونجو إيويالا في حفل أقيم كجزء من اجتماع كبار المسؤولين الذي استمر لمدة يومين. اجتماع المسؤولين في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف.



وبموجب أحدث صكوك القبول يصل إجمالي عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قبلوا الاتفاقية رسمياً إلى 51 عضواً ، وهذا يمثل 46% مما هو مطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ (ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية).



وأقيم حفل التصديق على هامش اجتماع كبار المسؤولين، لجمع التوجيه السياسي فيما يتعلق بمختلف مسارات العمل الجاري في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الموجة الثانية من المفاوضات بشأن إعانات مصايد الأسماك.



وقالت المدير العام أوكونجو إيويالا: "إن كل قبول رسمي لاتفاقية دعم مصايد الأسماك يمثل خطوة مهمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وهو أمر مهم للغاية لصحة المحيطات، وسبل العيش والأمن الغذائي لملايين الأشخاص، ولمنظمة التجارة العالمية".




وقالت "إن حفل اليوم، الذي شهد وثائق القبول من 7 أعضاء من مجموعة واسعة من المواقع الجغرافية ومستويات التنمية، يمثل قفزة في الاتجاه الصحيح"، مضيفة علاوة على ذلك أنه من المتوقع أن تودع فيجي قبولها الرسمي قريبًا.



"ومع القبول
فإننا في منتصف الطريق تقريبًا نحو دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.، كما طلبت من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين لم يودعوا بعد صكوك القبول لتسريع عملياتهم المحلية وتقديمها في أقرب وقت ممكن.



وبينما نحن في منتصف الطريق تقريبًا، لا يزال أمامنا نصف الطريق لنقطعه، ولا يفصلنا سوى أربعة أشهر عن انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

وقالت: "إنني أشعر بالتشجيع الشديد لأن العديد من الأعضاء أعلنوا اليوم أنهم قطعوا شوطا طويلا في عملياتهم، وأتطلع إلى استلام أدواتهم قريبا".

وأكد كبار المسؤولين الذين يمثلون أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين قدموا أحدث الموافقات الرسمية على أهمية دخول اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ.

قال نائب وزير المالية والاقتصاد في جمهورية ألبانيا،
إندريت يزيراج: "يسعدني جدًا إيداع وثيقة قبول ألبانيا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك ، لافتا إن حظر الإعانات المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، أو صيد الأسماك المفرطة الصيد أو الصيد في أعالي البحار غير المنظمة يتماشى مع السياسة التي اتبعتها ألبانيا في مجال صيد الأسماك داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.



وقال تيم يند، السكرتير المساعد لوزارة الخارجية والتجارة الأسترالية: "إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في جنيف لإيداع وثيقة قبول أستراليا رسميًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، حيث كان إبرام هذه الاتفاقية دليلاً قوياً على أن منظمة التجارة العالمية قادرة على الاستجابة للتحديات الحديثة، كما أنها بمثابة تذكير دائم بالمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال وضع القواعد المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية. سيكون دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذا أهمية خاصة لمنطقة المحيط الهادئ الأزرق، وللمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم. وسيوفر الاتفاق - وصندوق تنمية القدرات المقابل له - مساهمة كبيرة في استدامة المحيطات على المدى الطويل، وسبل عيش مجتمعات صيد الأسماك، والأمن الغذائي للملايين."



وقال بيوتي ماناكي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في بوتسوانا: "بإحساس عميق بالهدف والمسؤولية أودّع صك القبول هذا نيابة عن جمهورية بوتسوانا.



وقال كارلوس فيديل مارتين رودريغيز، مدير المنظمات الاقتصادية الدولية في وزارة التجارة الخارجية والاستثمار (MINCEX) لجمهورية كوبا: "إنه لشرف كبير لكوبا أن تكون من بين الأعضاء الأوائل في المنظمة، وبشكل أكثر تحديدًا".




وقال السفير كواديو أدجوماني من كوت ديفوار:“إن قبول كوت ديفوار لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، التي تم اعتمادها في يونيو 2022، يعكس رؤية بلادنا والتزامها فيما يتعلق بالاستدامة ، وهو يتماشى مع الإجراءات واسعة النطاق التي اتخذتها حكومتنا لضمان الحفاظ على المحيطات واستخدامها المستدام.



وقال الممثل الدائم لجمهورية كوريا في جنيف، يون سيونغ ديوك: "باعتباري مؤيدًا ثابتًا للنظام المتعدد الأطراف، يسعدني حقًا إيداع صك قبول كوريا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للتجارة".














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