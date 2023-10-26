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س و ج ..كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للغاز والتيسيرات الجديدة

10/26/2023 11:31:37 PM
(MENAFN- Youm7) بعد
إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن
تيسيرات جديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتحويل السيارات للغاز الطبيعى وكانت كالتالى .





س. لماذا الغاز الطبيعي وقود بديل للسيارات؟



ج. 1-نظيف : حيث يتميز الغاز الطبيعي بأنه أقل تلوثاً بالمقارنة بأنواع الوقود الأخرى حيث أن انبعاث الكربون و أكسيد النيتروجين أقل بنسبه تصل الى 85 %.



2- اقتصادي : حيث أنه أرخص من البنزين والسولار فنسبة الوفر تتعدى الـ 50%.



3- أمن : حيث انه أخف من الهواء ويتطاير سريعاً.



س.هل يتم الغاء دوره البنزين او تغيير بأجزاء المحرك عند تحويل السياره للعمل بالغاز الطبيعي ؟



ج.
لا يتم الغاء دوره البنزين أو إجراء اي تعديل بأجزاء المحرك و لكن يتم أضافة مكونات مجموعة التحويل فقط.



س. ما هي المكونات الرئيسية لمجموعة التحويل ؟



ج. 1- أسطوانة الغاز



2- خط الغاز



3- منظم الغاز



4- صمام أعادة الملئ



5-وحدة تحكم الكترونية في حالة السيارة تعمل بنظام الحقن الالكتروني



س. هل اسطوانه الغاز الطبيعي آمنه في حالة نشوب حريق ؟



ج. يتم تصنيع الأسطوانة طبقا للمواصفات القياسية العالميةوتحتوي على عده عوامل امان ومنها انها :



1- مصممة لتعمل ضد الرصاص.



٢-مصممة لتعمل ضد الحوادث والصدمات.



٣- يوجد بها صمام أمان في حالة وجود حريق أو تسريب يقوم بتصريف الضغط الزائد لحماية الأسطوانة من الأنفجار



س. ما هي قوة تحمل الاسطوانة فى حالة وجود تصادمات مباشرة؟



ج.الاسطوانة مصنوعة من الصلب ولا يوجد بها أى لحامات و مصممة لتحمل الضغوط.



س. ما هي المدة الزمنية التي تستغريقها السيارة للتحويل ؟



ج. تستغرق حوالى 4ساعات.



س.هل يمكن تركيب أكثر من أسطوانة في السيارة ؟



ج. نعم وذلك يتوقف علي المساحة المتاحة أو حجم صندوق الأمتعة الخاص بالسيارة.



س. هل وقود الغاز الطبيعى يتلف المحرك و يؤثر على الموتور؟



ج. لا لأن له خصائص والممحركات المصنعة حديثاً تعمل بوقود خالى من الرصاص منذ عام 1990و تتحمل درجة الحرارة ومقاومة للتأكل.



س. هل تتأثر قدرة المحرك و العزم و الكفاءات بوقود الغاز الطبيعي؟



ج. لا الغاز الطبيعي في الحالة الغازية عند دخوله المحرك يشغل حيز من الحجم الكلي مقارنة بالبنزين، و حقن الغاز الكترونيا يحافظ على الكمية المناسبة للوقود.



س. هل مجموعة الغاز الطبيعى تلغى الشنطة و هل وزن الأسطوانة يؤثر على "العفشة"؟



ج.لا، لأن حجم الاسطوانة لا يتعدى ۳/۱ حجم الشنطة كما أن وجود الأسطوانة يعمل على الاتزان مع المحرك في الأمام و يعطي ثباتا.



ج. هل للغاز الطبيعى وفر أقتصادي و هل التكاليف عالية؟



س. نعم، له وفر أقتصادي يعود على المواطن
حيث أنه أرخص من البنزين.





س. ماذا عن التيسيرات الجديدة لتكلفة تحويل السيارات للغاز ؟



ج.تتضمن التسيرات الجديدة منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد.














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