ذاكرة اليوم..إعصار مولاف يضرب فيتنام وميلاد نوال السعداوى وعايدة عبد العزيز

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 27 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
2019 - الرئيس السابق الأمريكى دونالد ترامب يعلن مقتل أبى بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى عملية خاصة للقوات الأمريكية فى ريف إدلب الشمالى فى شمال غرب سوريا.
2020 - إعصار مولاف يضرب فيتنام بعد الفلبين مخلفًا عشرات القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى الخسائر المادية.
ولد في مثل هذا اليوم
1728 - جيمس كوك، بحار ومستكشف إنجليزى.
1923 - لولا صدقى، ممثلة مصرية.
1931 - نوال السعداوى، كاتبة مصرية.
1936 - عايدة عبد العزيز، ممثلة مصرية.
1963 - نادية مصطفى، مغنية مصرية.
1971 - إليسا، مغنية لبنانية.
رحل في مثل هذا اليوم
2010 - الشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم إمارة رأس الخيمة.
2018 - فيشاى سريفادانابرابها، ملياردير ورجل أعمال تايلندى ومالك نادى ليستر سيتى.
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