ذاكرة اليوم..إعصار مولاف يضرب فيتنام وميلاد نوال السعداوى وعايدة عبد العزيز

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 27 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث في مثل هذا اليوم

2019 - الرئيس السابق الأمريكى دونالد ترامب يعلن مقتل أبى بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش فى عملية خاصة للقوات الأمريكية فى ريف إدلب الشمالى فى شمال غرب سوريا.

2020 - إعصار مولاف يضرب فيتنام بعد الفلبين مخلفًا عشرات القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى الخسائر المادية.

ولد في مثل هذا اليوم

1728 - جيمس كوك، بحار ومستكشف إنجليزى.

1923 - لولا صدقى، ممثلة مصرية.

1931 - نوال السعداوى، كاتبة مصرية.

1936 - عايدة عبد العزيز، ممثلة مصرية.

1963 - نادية مصطفى، مغنية مصرية.

1971 - إليسا، مغنية لبنانية.

رحل في مثل هذا اليوم

2010 - الشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم إمارة رأس الخيمة.

2018 - فيشاى سريفادانابرابها، ملياردير ورجل أعمال تايلندى ومالك نادى ليستر سيتى.