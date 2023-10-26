شاهد لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان بعد طرحها للبيع

MENAFN - Youm7) طرحت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزاد لبيع لوحات المستشرقين، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "رؤية الهلال"، نصر الدين إتيان، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 12 إلى 20 الف جنيه استرلينى ولكنها لما تباع حتى الآن.

وتأتى رؤية الهلال، وذلك للتأكد من قدوم شهر رمضان المبارك، وهو الشهر التاسع من التقويم الاسلامى، فهو الشهر الصيام والاصلاة والتأمل والعبادة، وهو أحد أركان الاسلام الخمسة.

لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان

ومن بين اللوحات الفنية المعروضة بالمزاد، لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، وكان يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى، وأيضا تم عرض لوحة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.

كما يتم بيع

لوحة "الأهرامات بالقرب من القاهرة" للفنان إدوارد ليرو، كان يقدر ثمنها ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى، وتم بيعها بـ6000 ألف جنيه إسترلينى.