شاهد لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان بعد طرحها للبيع

(MENAFN
- Youm7) طرحت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزاد لبيع لوحات المستشرقين، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة "رؤية الهلال"، نصر الدين إتيان، وكان الثمن التقديرى للوحة ما بين 12 إلى 20 الف جنيه استرلينى ولكنها لما تباع حتى الآن.
وتأتى رؤية الهلال، وذلك للتأكد من قدوم شهر رمضان المبارك، وهو الشهر التاسع من التقويم الاسلامى، فهو الشهر الصيام والاصلاة والتأمل والعبادة، وهو أحد أركان الاسلام الخمسة.
لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان
ومن بين اللوحات الفنية المعروضة بالمزاد، لوحة الفنان المستشرق السويسرى أوتو بيلني، والتي تحمل عنوان "الصلاة في الصحراء"، وكان يقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 الف جنيه استرلينى، وتم بيعها بـ 42 ألف جنيه استرلينى، وأيضا تم عرض لوحة لوحة "جزيرة فيلة" للفنان كارل فيرنر، كان يقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتم بيعها 3500 ألف جنيه إسترلينى.
كما يتم بيع
لوحة "الأهرامات بالقرب من القاهرة" للفنان إدوارد ليرو، كان يقدر ثمنها ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترلينى، وتم بيعها بـ6000 ألف جنيه إسترلينى.
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