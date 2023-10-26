صدر حديثا.. ترجمة عربية لرواية مأساة الباخرة كوروسكو لآرثر كونان دويل

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن منشورات المحرر ترجمة عربية لرواية مأساة الباخرة كوروسكوللمؤلف الاسكتلندى الشهير آرثر كونان دويل بترجمة نرمين رشدي، وقد صدرت مأساة كوروسكو للمرة الأولى عام 1898 وتم نشرها مسلسلة قبل عام في مجلة ستراند بين مايو وديسمبر 1897، وجرى تحويلها لاحقًا إلى مسرحية عام 1909 تحت عنوان نيران القدر.

تدور أحداثها حول مجموعة من السائحين الأوروبيين يستمتعون برحلتهم إلى مصر في عام 1895. وهم يبحرون عبر نهر النيل في "مركبة كوروسكو ذات القاع السلحفاة والمنحنية المستديرة"، ويعتزمون السفر إلى أبو صير على الحدود الجنوبية لمصر، وبعدها تبدأ بلاد الدراويش قبل أن يتم مهاجمتهم واختطافهم من قبل فرقة غازية من محاربي الدراويش.

ومن الرواية: "كانوا ما زالوا يسيرون على طول الطريق التجاري القديم، لكنّ تقدمهم كان بطيئًا للغاية، وأكثر من مرة اقترب الأميران من بعضهما وهزا رأسيهما وهما ينظران إلى جِمال الأمتعة المُرهقة التي كان الأسرى يركبون عليها. كان أبطؤها يركبه أحد الجنود السودانيين الجرحى، كان يعرج بشدة على سيقان متوترة ولا يمكنه مواكبة السير مع الجِمال الأخرى إلا بالنخس المستمر. وفجأة رفع الأمير وِد إبراهيم بندقيته الريمنجتون وأطلق رصاصة على رأس الجالس فوق الحيوان أمامه؛ طار الرجل الجريح إلى الأمام من فوق السرج العالي وسقط بشدة على أرض الدرب الخشنة".

يذكر أن أرثر كونان دويل طبيب اسكتلندي وكاتب مشهور بتأليفه لقصص المحقق شرلوك هولمز التي تعد معلما بارزًا في الأدب البوليسي، وأيضا بابتكاره لشخصية البروفيسور تشالنجر ولإشاعته قضية باخرة ماري سليست الغامضة وقد كانت كتاباته غزيرة تضمنت قصص الفنتازيا وقصص الخيال العلمي والمسرحيات، وروايات رومانسية وواقعية وتاريخية.



