صدر حديثا.. ترجمة عربية لرواية مأساة الباخرة كوروسكو لآرثر كونان دويل

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن منشورات المحرر ترجمة عربية لرواية مأساة الباخرة كوروسكو
للمؤلف الاسكتلندى الشهير آرثر كونان دويل بترجمة نرمين رشدي، وقد صدرت مأساة كوروسكو للمرة الأولى عام 1898 وتم نشرها مسلسلة قبل عام في مجلة ستراند بين مايو وديسمبر 1897، وجرى تحويلها لاحقًا إلى مسرحية عام 1909 تحت عنوان نيران القدر.
تدور أحداثها حول مجموعة من السائحين الأوروبيين يستمتعون برحلتهم إلى مصر في عام 1895. وهم يبحرون عبر نهر النيل في "مركبة كوروسكو ذات القاع السلحفاة والمنحنية المستديرة"، ويعتزمون السفر إلى أبو صير على الحدود الجنوبية لمصر، وبعدها تبدأ بلاد الدراويش قبل أن يتم مهاجمتهم واختطافهم من قبل فرقة غازية من محاربي الدراويش.
ومن الرواية: "كانوا ما زالوا يسيرون على طول الطريق التجاري القديم، لكنّ تقدمهم كان بطيئًا للغاية، وأكثر من مرة اقترب الأميران من بعضهما وهزا رأسيهما وهما ينظران إلى جِمال الأمتعة المُرهقة التي كان الأسرى يركبون عليها. كان أبطؤها يركبه أحد الجنود السودانيين الجرحى، كان يعرج بشدة على سيقان متوترة ولا يمكنه مواكبة السير مع الجِمال الأخرى إلا بالنخس المستمر. وفجأة رفع الأمير وِد إبراهيم بندقيته الريمنجتون وأطلق رصاصة على رأس الجالس فوق الحيوان أمامه؛ طار الرجل الجريح إلى الأمام من فوق السرج العالي وسقط بشدة على أرض الدرب الخشنة".
يذكر أن أرثر كونان دويل طبيب اسكتلندي وكاتب مشهور بتأليفه لقصص المحقق شرلوك هولمز التي تعد معلما بارزًا في الأدب البوليسي، وأيضا بابتكاره لشخصية البروفيسور تشالنجر ولإشاعته قضية باخرة ماري سليست الغامضة وقد كانت كتاباته غزيرة تضمنت قصص الفنتازيا وقصص الخيال العلمي والمسرحيات، وروايات رومانسية وواقعية وتاريخية.
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