ندوة لمناقشة كتاب القاهرة السينمائية فى مكتبة بساط الثقافية

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة بساط ، ندوة لمناقشة "القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة ما بين الصورة والواقع" للدكتور نزار الصياد، والدكتورة هبة صفى الدين، وذلك يوم الجمعة، 3 نوفمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء.

تدور المناقشة للإجابة على سؤال: كيف يمكن لنا أن نتخيل المدن لو اختفت ولم يتبق منها إلا السينما وشرائط الأفلام؟، هل يمكننا استخدامهم كمادة خام موثوقة للتاريخ؟ تُمكن القارئ من رسم نموذج مُصغر للمدينة بأكملها؟.

‏يستعرض كتاب "القاهرة السينمائية" عبر 14 فصلا تطور الحداثة القاهرية من خلال تخيلها سينمائياً في عدة أفلام على مدى قرن من الزمن.

ويتناول كتاب "القاهرة السينمائية" مدينة القاهرة التى كانت ولا تزال موقعا للكثير من الأفلام منذ بداية السينما المصرية، ومثلت أحياؤها وفراغاتها مادة ثرية لتصوير الحياة الحضرية وتغيراتها في مصر خلل ما يقرب من قرن من الزمن، وكيف ويمكن استخدام العلاقة بين السينما والمدينة لفهم المدينة وعمرانها والتجربة الحضرية بشكل مستقل عن تأثير هذه الوسائط الافتراضية، وبشكل خاص السينما.

ويجمع كتاب القاهرة السينمائية بين فصوله إسهامات نخبة من المعماريين والمخططين ومؤرخي الفن والأدب، للتنقيب عن هذه العلاقة المتوازية والمتداخلة بين السينما والمدينة. ويركز القسم الأول من الكتاب غلى تتبع مجموعة من الأفلام ابتداءا من ثلاثينيات القرن الماضي وحتى نهاية القرن العشرين وذلك لتوثيق التطور العمراني للقاهرة الحديثة. في حين يركز القسم الثاني من الكتاب على تتبع تحول المدينة السينمائية وبعض عناصرها في ظل الاقتصاد الحر الليبرالي الجديد، والأصولية الدينية، والتوترات بين الجنسين، ويخلص الكتاب إلى سرد شامل للحداثة لواحدة من أهم دول العالم العربي ودول الجنوب.