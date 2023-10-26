صدر حديثا.. The Exchange الجزء الثانى للرواية الأكثر مبيعا The Firm

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار Doubleday للنشر فى الولايات المتحدة الأمريكية، رواية بعنوان The Exchange للكاتب الأميركي الكبير جون غريشام ، وتعد هذه الرواية هي الجزء الثاني لروايتهالشهيرة The Firm المؤسسة.

وفى رواية The Exchange تدور الأحداث حول ما حدث لميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس وفرا من البلاد؟ يعيش ميتش وآبي في مانهاتن، حيث يعمل ميتش كشريك في أكبر شركة محاماة في العالم. عندما يطلب منه أحد معلميه في روما معروفًا سيأخذه بعيدًا عن منزله، يجد ميتش نفسه وسط مؤامرة شريرة لها آثار عالمية - وتعرض زملائه وأصدقائه وعائلته للخطر مرة أخرى. لقد أصبح ميتش أستاذًا في البقاء متقدمًا بخطوة واحدة على خصومه، ولكن هذه المرة لا يوجد مكان للاختباء.

The Exchange John Grisham





جون غريشام، من مواليد 8 فبراير 1955، هو كاتب أمريكى ومحامى، وسياسى، وناشط اشتهر برواياته القانونية المثيرة. وقد تُرجمت كتبه إلى 42 لغة ونشرت فى جميع أنحاء العالم. تخرّج جون غريشام من جامعة ولاية ميسيسيبى قبل أن يلتحق بكلية الحقوق فى جامعة ميسيسيبى فى عام 1981.جون غريشاممارس جون غريشام القانون الجنائى لأكثر من عشر سنوات وخدم فى مجلس النواب فى ولاية ميسيسيبى من يناير 1984 إلى سبتمبر 1990. نُشرت روايته الأولى، "وقت للقتل"، بعد أربع سنوات من بدء كتابتها واعتباراً من عام 2012، بلغ مجموع مبيعات رواياته أكثر من 275 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم. فاز بجائزة غالاكسى البريطانية للكتاب، ويعتبر واحداً من ثلاثة مؤلفين فقط باعوا مليونى نسخة من طبعة روايتهم الأولى.