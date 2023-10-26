صدر حديثا.. The Exchange الجزء الثانى للرواية الأكثر مبيعا The Firm

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن دار Doubleday للنشر فى الولايات المتحدة الأمريكية، رواية بعنوان The Exchange للكاتب الأميركي الكبير جون غريشام ، وتعد هذه الرواية هي الجزء الثاني لروايته
الشهيرة The Firm المؤسسة.
وفى رواية The Exchange تدور الأحداث حول ما حدث لميتش وآبي ماكدير بعد أن كشفا جرائم شركة بينديني ولامبرت ولوك للمحاماة في ممفيس وفرا من البلاد؟ يعيش ميتش وآبي في مانهاتن، حيث يعمل ميتش كشريك في أكبر شركة محاماة في العالم. عندما يطلب منه أحد معلميه في روما معروفًا سيأخذه بعيدًا عن منزله، يجد ميتش نفسه وسط مؤامرة شريرة لها آثار عالمية - وتعرض زملائه وأصدقائه وعائلته للخطر مرة أخرى. لقد أصبح ميتش أستاذًا في البقاء متقدمًا بخطوة واحدة على خصومه، ولكن هذه المرة لا يوجد مكان للاختباء.
The Exchange John Grisham
جون غريشام، من مواليد 8 فبراير 1955، هو كاتب أمريكى ومحامى، وسياسى، وناشط اشتهر برواياته القانونية المثيرة. وقد تُرجمت كتبه إلى 42 لغة ونشرت فى جميع أنحاء العالم. تخرّج جون غريشام من جامعة ولاية ميسيسيبى قبل أن يلتحق بكلية الحقوق فى جامعة ميسيسيبى فى عام 1981.
جون غريشام
مارس جون غريشام القانون الجنائى لأكثر من عشر سنوات وخدم فى مجلس النواب فى ولاية ميسيسيبى من يناير 1984 إلى سبتمبر 1990. نُشرت روايته الأولى، "وقت للقتل"، بعد أربع سنوات من بدء كتابتها واعتباراً من عام 2012، بلغ مجموع مبيعات رواياته أكثر من 275 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم. فاز بجائزة غالاكسى البريطانية للكتاب، ويعتبر واحداً من ثلاثة مؤلفين فقط باعوا مليونى نسخة من طبعة روايتهم الأولى.
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