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أبل: إصلاح الخلل بظام Watchos 10.1 وحل مشكلة تطبيق الطقس

10/26/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Youm7) واجه مستخدمو Apple Watch خطأً مزعجًا منذ إصدار نظام التشغيل watchOS 10، مما أدى إلى بعض المشكلات في تطبيق الطقس للعديد من الأشخاص، واعترفت شركة Apple بالمشكلة الشهر الماضي وشاركت بعض الحلول مع المستخدمين، لكنها لم تكن حلاً دائمًا، وتقول الشركة الآن إنه تم إصلاح الخلل أخيرًا باستخدام نظام التشغيل watchOS 10.1، وفقاً لموقع 9to5mac.



خطأ معقد في تطبيق Apple Watch Weather
بعد إصدار watchOS 10.1 للجمهور، قامت Apple بتحديث صفحة ويب الدعم للتأكد من أن التحديث يعمل على إصلاح الخلل الذي يؤثر على تعقيدات تطبيق الطقس، وبشكل أكثر تحديدًا، قد لا تعرض المضاعفات أي بيانات عند ضبطها على الموقع الحالي للمستخدم بدلاً من مدينة معينة بتطبيق الطقس.



في السابق، كان يُنصح المستخدمون المتأثرون باختيار مدينة يدويًا أو تعطيل خدمات الموقع لتطبيق الطقس ، الآن، تطلب Apple من المستخدمين المتأثرين تثبيت watchOS 10.1 على Apple Watch الخاصة بهم، عن طريق الخطوات الاتية:



1- قم بتوصيل ساعتك بشبكة Wi-Fi.

2- على ساعتك، افتح تطبيق الإعدادات.

3- اضغط على عام > تحديث البرنامج.

4- اضغط فوق تثبيت في حالة توفر تحديث للبرنامج، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا استمر الخطأ بعد التحديث، تقترح الشركة أن يقوم المستخدمون بإعادة تعيين الوصول إلى الموقع لتطبيق الطقس من خلال الانتقال إلى إعدادات خدمات الموقع، قم بإزالة الوصول إلى الموقع من تطبيق الطقس ثم أعد تشغيله مرة أخرى، إذا لم ينجح أي من هذه الخيارات بالنسبة لك، توصي الشركة بإعادة تعيين جميع إعدادات الموقع والخصوصية.
















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