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جوجل تجنى أموالاً أكثر مما حققته فى الأشهر الـ 12 الماضية

10/26/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة الفابت، الشركة الأم لجوجل ، عن أرباح قوية في الربع الثالث، حيث فاقت إيراداتها وأرباحها توقعات المحللين، وكانت النتائج مدفوعة بالنمو القوي في إعلانات البحث ويوتيوب، بالإضافة إلى الزخم في أعمال جوجل كلاود، وفقًا للشركة.



وهذه هي المرة الأولى منذ أربعة أرباع التي يكون فيها نمو إيرادات الشركة مكونًا من رقمين - 11%، حيث بلغت إيرادات ألفابت لهذا الربع 76.6 مليار دولار، بزيادة 11% عن الربع نفسه من العام السابق.



وفقًا للشركة بلغ صافي الدخل 19.7 مليار دولار، أو 1.55 دولارًا للسهم الواحد، بزيادة 46% عن الربع نفسه من العام السابق.



بلغت إيرادات بحث جوجل وهو أكبر أعمال الشركة، 44 مليار دولار خلال هذا الربع، بزيادة 10% عن الربع نفسه من العام السابق.



بلغت إيرادات إعلانات يوتيوب 8 مليارات دولار لهذا الربع، بزيادة 13% عن الربع نفسه من العام السابق، كذلك بلغت إيرادات جوجل كلاود 8.4 مليار دولار أمريكي لهذا الربع، بزيادة 40٪ عن الربع السابق، حيث تعد جوجل كلاود هي ثالث أكبر منصة للحوسبة السحابية في العالم، بعد Amazon Web Services وMicrosoft Azure.



وقالت روث بورات، المديرة المالية لشركة الفابت: "ظهرت القوة الأساسية لأعمالنا مرة أخرى في الربع الثالث، حيث بلغت إيراداتنا 77 مليار دولار، بزيادة 11٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الكبير في البحث ويوتيوب والزخم في السحابة".



وأضافت"نحن نواصل التركيز على التخصيص الحكيم لرأس المال لتحقيق قيمة مالية مستدامة، واستمر زخم منتجاتنا خلال هذا الربع، كما رأيت مع Cloud Next، وMade on YouTube، وMade by Google."



وقال الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي خلال مكالمة الأرباح: "كل هذا جزء من تركيزنا على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة للجميع".












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