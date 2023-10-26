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تقرير: تغير المناخ دفع الأرض إلى مصير مجهول وخطير

10/26/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Youm7) حذر العلماء في دراسة جديدة من أن البشر لا يبذلون ما يكفي لمعالجة أزمة المنا ، مما يقود العالم إلى منطقة خطيرة وغير مألوفة، ووجد العلماء أنه قبل عام 2000، لم يكن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية من مستويات ما قبل الصناعة، وفي عام 2023 وحده تجاوزت هذه العتبة بالفعل 38 يومًا، وكان شهر يوليو من هذا العام هو الشهر الأكثر دفئًا، وفقًا للتقرير الجديد، ربما خلال الـ 100 ألف عام الماضية، وفقا لتقرير سبيس.



تؤدي درجات الحرارة القياسية، الناجمة عن النشاط البشري والتي تفاقمت بسبب أنماط المناخ المتكررة المعروفة باسم ظاهرة النينيو، إلى تقلص الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية بمعدل ينذر بالخطر
وشهدت القارة هذا العام أدنى مستويات الجليد على الإطلاق على الإطلاق عبر الأقمار الصناعية.



كما تسببت التأثيرات المدمرة المتزايدة لتغير المناخ في أن تكون حرائق الغابات في أسوأ حالاتها في كندا هذا العام ، وشهدت البلاد حرائق مذهلة بلغت مساحتها 45 مليون فدان من الأراضي وكان الرقم القياسي السابق هو موسم 1989 عندما احترق 19 مليون فدان.



ولم تقتصر تأثيرات تغير المناخ على الأمريكتين في الواقع، وجد التقرير أن الأزمة تؤثر حتى على المناطق التي لا تكون معرضة عادة للظواهر المناخية المتطرفة ، وهذا العام، عانى شمال شرق الصين من فيضانات شديدة إلى حد غير عادي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص .



وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان بحيرة جليدية على ضفتيها في ولاية سيكيم الهندية في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى جرف الجسور والطرق ، و جرفت عاصفة البحر الأبيض المتوسط ​​القوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية ويؤكد العلماء أن هذه مجرد أمثلة قليلة.



وقال الباحث المشارك في الدراسة ويليام ريبل، عالم البيئة في جامعة ولاية أوريجون، في بيان : "من الواضح أن الحياة على كوكبنا تحت الحصار" . "تُظهر الاتجاهات الإحصائية أنماطًا مثيرة للقلق للغاية من المتغيرات والكوارث المرتبطة بالمناخ."



وأضاف: "لقد وجدنا أيضًا تقدمًا ضئيلًا يمكن الإبلاغ عنه فيما يتعلق بمكافحة الإنسانية لتغير المناخ".



يقول العلماء إن البشر يدفعون أنظمة الأرض إلى حالة من "عدم الاستقرار الخطير ، وبحلول نهاية هذا القرن، فإنهم يشتبهون في أن ما يقرب من ثلث إلى نصف سكان العالم
ثلاثة إلى ستة مليارات نسمة
قد يُدفعون إلى ما هو أبعد من "المنطقة الصالحة للعيش"، حيث قد يتعرضون لحرارة شديدة ومحدودية توافر الغذاء.



كما إن الإنسانية تطلب الكثير من الأرض، ويجب على السياسيين أن يناضلوا بشكل عاجل من أجل سياسات تعالج هذا الطلب، لأن مثل هذا الجهد "سيمنحنا أفضل فرصة للتغلب على هذه التحديات على المدى الطويل"، كما كتب العلماء في الدراسة الجديدة.














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