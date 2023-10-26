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تطبيق Apple Research يتيح للمستخدمين مشاركة تاريخ صحة العائلة لأغراض بحثية

10/26/2023 11:31:28 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة Apple تحديثاً جديدًا من تطبيق Apple Research، والذي يهدف إلى السماح للمستخدمين بالمساهمة في الأبحاث الصحية العلمية باستخدام أجهزة Apple الخاصة بهم، مع الإصدار 5.0، يمكن للمستخدمين الآن مشاركة تاريخ صحة العائلة مع الدراسات والابحاث العلمية، وفقاً لموقع 9to5mac.



ما الجديد في Apple Research 5.0
كانت الدراسات شخصية حتى الآن، مما يعني أنه لا يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية إلا مع الباحثين، ومن خلال هذا التحديث، ستسمح Apple أيضًا للدراسات بطلب بيانات صحة الأسرة عندما تكون متاحة، منذ iOS 16، يمكن للمستخدمين مشاركة بياناتهم الصحية المخزنة في تطبيق Apple Health مع الأصدقاء والعائلة.



ولكن هناك ميزة جديدة أخرى تأتي مع آخر تحديث لتطبيق Apple Research، وبحسب الشركة، أصبح هناك الآن خيار لدعوة الأصدقاء لدراسة معينة.



يدعم تطبيق Apple Research ثلاث دراسات مختلفة: دراسة صحة المرأة بالشراكة مع جامعة هارفارد، ودراسة القلب والحركة بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية، ودراسة السمع بالشراكة مع جامعة ميشيجان.



يحتاج المستخدمون إلى التحقق مما إذا كانوا مؤهلين قبل الانضمام إلى دراسة معينة، وبطبيعة الحال، يتطلب التطبيق موافقة المستخدم قبل جمع أي بيانات صحية.














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