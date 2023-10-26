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آبل تعتزم تحديث سماعات الأذن Airpods.. إليك كل ما تريد معرفته

10/26/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت شركة آبل عملية إصلاح شاملة لجميع أجهزة AirPods الثلاثة، أو قد يكون هناك أربعة منها قريبًا، في حين أن جميع سماعات أيربودز الثلاثة حافظت على لغة تصميمها كما كانت في الإصدار الأول.



أفاد محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، أن شركة آبل تعتزم تحديث سماعات الأذن الثلاثة بالكامل، مما يمنحها مظهرًا جديدًا مع علبة حديثة وتحسين الصوت، وذلك خلال العامين المقبلين.



كانت هناك ثلاثة إصدارات من أيربودز، وكلها تبدو متشابهة، وعلى الرغم من وجود بعض الترقيات في الإصدار الأحدث، إلا أن الكثير من الناس لا يشترونه.



وفقا لجورمان يفضل المشترون إما أيربودز ذات النهاية المنخفضة، أو أيربودز برو، مما دفع شركة آبل إلى إعادة التفكير في التشكيلة.



رجح التقرير أن يكون هناك سماعتان أيربودز جديدتان في العام المقبل، إحداهما مزودة بميزات "Pro"، كذلك تخطط شركة آبل للتوقف عن الجيل الثاني والجيل الثالث من أيربودز.












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