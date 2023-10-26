((السلام)).. نقلة نوعية استراتيجية بنك السلام يطلق باقات جديدة وحصرية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) إعداد: فاضل منسي الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

خدمات مصرفية إلكترونية بالكامل وباقات مُخصصة تُمكن أصحاب الأعمال من تنمية أعمالهم



المبادرة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتعكس الالتزام بدعم رواد الأعمال البحرينيين





أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬لطرح‭ ‬باقات‭ ‬جديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬عروضاً‭ ‬حصرية‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬واضعًا‭ ‬بذلك‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬السهلة‭ ‬والمُيسرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬حلولاً‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬وسعيه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭)‬،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بنسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬نظم‭ ‬البنك‭ ‬الفعالية‭ ‬لتدشين‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيس‭ ‬للبنك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسين‭ ‬ووفود‭ ‬رسمية‭ ‬وإعلاميين‭.‬





ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات،‭ ‬سيحظى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬وإلكترونية‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬ Odoo ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬ STC ،‭ ‬وأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭(‬ AFS ‭) ‬،‭ ‬ومنتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬من‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬بوابة‭ ‬الدفع‭

‬من‭ ‬ Ottu ‭ ‬وخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬ Grant ‭ ‬ Thornton ‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتطلع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لأن‭ ‬يصبح‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تُلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬قررنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الرائدين‭ ‬لتصميم‭ ‬باقات‭ ‬مُخصصة‭ ‬تُمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬أعمالهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬لمستوى‭ ‬أعلى ” ‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬مؤهلة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الباقات،‭ ‬إذ‭ ‬سيحظى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬وإلكترونية‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭. ‬كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬ Odoo ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬ stc ،‭ ‬وأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬ومنتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬من‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬بوابة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬ Ottu ‭ ‬وخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬ Grant ‭ ‬ Thornton ،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬تفعيل‭ ‬منصات‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية،‭ ‬والتي‭ ‬سيحرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬شركاء‭ ‬جدد‭ ‬بالمبادرة‭ ‬مستقبلا‭.‬

وقال‭: ‬ “ تأتي‭ ‬المبادرة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬عريضة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬إذ‭ ‬فاق‭ ‬حجم‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬العاملة‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الـ‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬سجل‭ ‬للعام‭ ‬2023،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتكون‭ ‬لدينا‭ ‬الشريحة‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬القيمة , ‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬البنك‭ ‬حدا‭ ‬أعلى‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات ” ،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬مستعد‭ ‬لأي‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬عبر‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬ “ تمكين ” ،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياساته‭ ‬ووفق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬آخذين‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنه‭ ‬بنك‭ ‬يعمل‭ ‬وفق‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وفي‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬الربح،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعدلات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسوق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬سباق‭ ‬دائما،‭ ‬فمنتجاته‭ ‬متوافقة‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيده‭ ‬أن‭ ‬ “ البنك‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬كبنك‭ ‬إسلامي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعليه‭ ‬فإننا‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬للريادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬فجميع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تعمل‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬الهدف ” ‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭) ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬والشركات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لراحتهم‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭. ‬يمنح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شريكنا،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬جميع‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬رقمنة‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمزايا‭ ‬الكاملة‭ ‬لحلول‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬السلسة‭ ‬والآمنة‭ ‬والمهيئة‭ ‬للمستقبل‭. ‬تعمل‭ ‬حلول‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬تجارب‭ ‬الزبائن‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬الشركات‭ ‬رؤية‭ ‬مالية‭ ‬أكبر‭ ‬تدعم‭ ‬نموهم‭. ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬أواصل‭ ‬في‭ ‬دعمنا‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬لبنك‭ ‬السلام،‭ ‬باعتبارنا‭ ‬شريك‭ ‬المدفوعات‭ ‬المفضل‭ ‬لديهم،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬زبائنهم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬شركة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬علق‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬نسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬لتزويد‭ ‬زبائننا‭ ‬بحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعالة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التأمينية‭. ‬وباعتبارنا‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬أحد‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لتزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تأمينية‭ ‬شاملة‭. ‬كما‭ ‬وستساهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬التوزيع‭ ‬الخاصة‭ ‬بسوليدرتي‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬بحلول‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭.‬‮»‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬هشام‭ ‬مصطفى،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتعزير‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تتمحور‭ ‬حلول‭

‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬حول‭ ‬توفير‭ ‬الاتصال‭ ‬الآمن‭ ‬والسلس‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بتأسيس‭ ‬وجودها‭ ‬الرقمي‭ ‬بصفته‭ ‬ركيزة‭ ‬هامة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬نجاح‭ ‬الشركات‭ ‬ونموها‭. ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف،‭ ‬وريادة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ ”

وأشاد‭ ‬محمد‭ ‬فاروق‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬مدير‭ - ‬مسؤول‭ ‬التحالفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لشركة‭ ‬ Odoo ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬ Klystron ‭ ‬ Global ‭ ‬هو‭ ‬الشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬لأودو،‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يُعرَف‭ ‬بكونه‭ ‬أحد‭ ‬أسرع‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬المتنامية‭ ‬ويُعدّ‭ ‬قوة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬التمويل‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭. ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬أودو‭ ‬للمحاسبة‭ ‬إلى‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬جاسم‭ ‬عبدالعال،‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري،‭ ‬جرانت‭ ‬ثورنتون‭ ‬عبدالعال‭ ‬قائلاً‭: ‬ “ لطالما‭ ‬سعينا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬جرانت‭ ‬ثورنتون‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لزبائننا‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬وتقنياتنا‭ ‬المطورة‭ ‬محلياً‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬زبائننا‭ ‬وشركائنا‭ ‬الجدد‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى ” ‭.‬

وتحدث‭ ‬طلال‭ ‬العوضي‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Ottu ‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬وسنسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬بتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالأدوات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تحديداً‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬ومستدام‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسن‭ ‬الديري،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادتي‭ ‬البالغة‭ ‬بإطلاق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لباقات‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬ببنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭. ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬لا‭ ‬ورقية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬وحلول‭ ‬أعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬تأمينية‭ ‬وخدمات‭ ‬تدقيق‭ ‬مالي‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬ستساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬عاطف‭ ‬محمد‭ ‬الخاجة،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الداعمين‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬مساهماته‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬وأود‭ ‬الإشادة‭ ‬على‭ ‬إطلاقه‭ ‬لباقات‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬هذا‭ ‬المؤسسات‭. ‬كما‭ ‬أثني‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭. ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬ستساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوصيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لتطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانته‭ ‬ونمو‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

إن‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وعلى‭ ‬تمتعه‭ ‬بالوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تقليص‭ ‬نسبة‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية،‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬البيئية‭ ‬للبنك‭. ‬ويصب‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬التقدمي‭ ‬لصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

وينطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التحويلية‭ ‬ليدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭).‬

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