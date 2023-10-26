1.8 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة)) هذا الأسبوع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 8 ملايين و401 ألف و177 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و813 ألفا و534 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 257 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 20 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و246 ألفا و619 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 68.74 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 7 ملايين و595 ألفا و139 سهما، تم تنفيذها من خلال 150 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 248 ألفا و394 دينارا بحرينيا بنسبة 13.70 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 223 ألفا و744 سهما، تم تنفيذها من خلال 24 صفقة.
أما على مستوى الشركات، فقد جاء بنك السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 501 ألف و424 دينارا بحرينيا وبنسبة 27.65 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان و768 ألفا و804 أسهم، تم تنفيذها من خلال 60 صفقة.
وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة قدرها 307 آلاف و789 دينارا بحرينيا وبنسبة 16.97 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 3 ملايين و250 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 41 صفقة.
وفيما يخص المؤشرات القطاعية فالجدول يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 362 ألفا و707 دنانير بحرينية في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و680 ألفا و235 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 51 صفقة.
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