1.8 مليون دينار إجمالي تداولات ((البورصة)) هذا الأسبوع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بلغت‭ ‬كمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬و401‭ ‬ألف‭ ‬و177‭ ‬سهما‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬و813‭ ‬ألفا‭ ‬و534‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬نفذها‭ ‬الوسطاء‭ ‬لصالح‭ ‬الـمستثمرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬257‭ ‬صفقة‭.‬

تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أسهم‭ ‬20‭ ‬شركـة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬7‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬5‭ ‬شركات،‭ ‬واحتفظت‭ ‬باقي‭ ‬الشركات‭ ‬بأسعار‭ ‬إقفالها‭ ‬السابق‭.‬

استحوذ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قطاع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬مليونا‭ ‬و246‭ ‬ألفا‭ ‬و619‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬68‭.‬74 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬و595‭ ‬ألفا‭ ‬و139‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬150‭ ‬صفقة‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬248‭ ‬ألفا‭ ‬و394‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬70 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬223‭ ‬ألفا‭ ‬و744‭ ‬سهما،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشركات،‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬501‭ ‬ألف‭ ‬و424‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬27‭.‬65 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬مليونان‭ ‬و768‭ ‬ألفا‭ ‬و804‭ ‬أسهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬60‭ ‬صفقة‭.‬

وجاءت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬اف‭ ‬اتش‭ ‬المالية‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬307‭ ‬آلاف‭ ‬و789‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وبنسبة‭ ‬16‭.‬97 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬و250‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬41‭ ‬صفقة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المؤشرات‭ ‬القطاعية‭ ‬فالجدول‭ ‬يوضح‭ ‬أداء‭ ‬المؤشرات‭ ‬لقطاعات‭ ‬البورصة‭ ‬والتغير‭ ‬ونسبة‭ ‬التغير‭ ‬مقارنة‭ ‬بأدائها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وبالعودة‭ ‬إلى‭ ‬معدلات‭ ‬التداول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬عمل،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لقيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬بلغ‭ ‬362‭ ‬ألفا‭ ‬و707‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬المتوسط‭ ‬اليومي‭ ‬لكمية‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬مليونا‭ ‬و680‭ ‬ألفا‭ ‬و235‭ ‬سهما‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الصفقات‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬فبلغ‭ ‬51‭ ‬صفقة‭.‬