((كي بي إم جي البحرين)) تعقد ندوة ((المشهد الضريبي المتغيّر في البحرين والمنطقة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت كي بي إم جي في البحرين ندوة تمحورت حول «المشهد الضريبي المتغيّر في مملكة البحرين والمنطقة». وأتاحت الندوة التي شارك فيها أكثر من 200 من قادة الأعمال والمهنيين العاملين في مجال الشؤون المالية فرصًا لتوسيع شبكات التواصل المهني وإجراء مناقشات معمّقة حول الجوانب الرئيسية للتطوّرات المرتقبة في القطاع الضريبي في البحرين والمنطقة على السواء.
وضمّت الفعالية التي استضافها مبين قادر، الشريك في قسم الضرائب في كي بي إم جي في البحرين، مجموعة من المتحدّثين وخبراء المجال ومن بينهم -أنطونيو تابيا، مدير التسعير التحويلي؛ وأناند كريشان، المدير والخبير في مجال التآكل الضريبي وتحويل الأرباح، وشاشانك شندق، المدير المساعد والخبير في مجال الفوترة الإلكترونية.
من جهته، قام شاشانك شندق، المدير المساعد في قسم الضرائب وخدمات الشركات في كي بي إم جي في البحرين، بمشاركة تفاصيل حول النموذج السعودي للفوترة الإلكترونية والتحديات التي واجهتها المملكة العربية السعودية، وكيف يمكن للشركات البحرينية الاستعداد بشكل أفضل للتصدي للتحديات التي قد تطرأ عند بدء العمل بهذا النظام، وسلّط الضوء على بعض الخطوات التالية في هذا المجال حيث قال إنه «في الوقت الذي تترقب فيه الشركات في البحرين الإعلان الرسمي الذي سيصدر عن الجهاز الوطني للإيرادات.
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