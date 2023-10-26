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((كي بي إم جي البحرين)) تعقد ندوة ((المشهد الضريبي المتغيّر في البحرين والمنطقة))

10/26/2023 11:31:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ندوة‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬‮«‬المشهد‭ ‬الضريبي‭ ‬المتغيّر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬وأتاحت‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمهنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬فرصًا‭ ‬لتوسيع‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬المهني‭ ‬وإجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬معمّقة‭ ‬حول‭ ‬الجوانب‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتطوّرات‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

وضمّت‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬استضافها‭ ‬مبين‭ ‬قادر،‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الضرائب‭ ‬في‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتحدّثين‭ ‬وخبراء‭ ‬المجال‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ -‬أنطونيو‭ ‬تابيا،‭ ‬مدير‭ ‬التسعير‭ ‬التحويلي؛‭ ‬وأناند‭ ‬كريشان،‭ ‬المدير‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التآكل‭ ‬الضريبي‭ ‬وتحويل‭ ‬الأرباح،‭ ‬وشاشانك‭ ‬شندق،‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬والخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفوترة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قام‭ ‬شاشانك‭ ‬شندق،‭ ‬المدير‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الضرائب‭ ‬وخدمات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬كي‭ ‬بي‭ ‬إم‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بمشاركة‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬النموذج‭ ‬السعودي‭ ‬للفوترة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وكيف‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬للتصدي‭ ‬للتحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬عند‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬بهذا‭ ‬النظام،‭ ‬وسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تترقب‭ ‬فيه‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬الذي‭ ‬سيصدر‭ ‬عن‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬

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