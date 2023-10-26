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((ضمان الاستثمار)) تؤمن قرضا لمصر بقيمة 500 مليون دولار

10/26/2023 11:31:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصدرت‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬عدم‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬السيادية‭ ‬لتغطية‭ ‬قرض‭ ‬تجاري‭ ‬دولي‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وبأجل‭ ‬ائتمان‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬المقدم‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مقررات‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬السابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬في‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬قرض‭ ‬تجاري‭ ‬دولي‭ ‬ثنائي‭ ‬الشريحة‭ ‬مقدم‭ ‬مناصفة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬دويتشه‭ ‬بنك‭ ‬إيه‭ ‬جي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمدة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬الائتمان‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ +‬ A ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وكالة‭ ‬ستاندرد‭ ‬اند‭ ‬بورز‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬لمصر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الائتمان‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬آلية‭ ‬تأمين‭ ‬ائتمان‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬العالمية‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬عبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬الصبيح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬برسالتها‭ ‬الرامية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬وفق‭ ‬اتفاقية‭ ‬إنشائها،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مصر‭ ‬بتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬تمويلها‭ ‬الخارجية‭ ‬باستخدام‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬المختلطة،‭ ‬بدعم‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬وجهات‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬العالمية،‭ ‬مضيفا‭ ‬بأن‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬بتعزيز‭ ‬ائتمان‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬يعد‭ ‬مثالا‭ ‬للمعاملات‭ ‬المستحدثة‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و‭ ‬2026‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تمكنت‭ ‬بفضل‭ ‬التأمين‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬تمويل‭ ‬مواتية‭ ‬وبأقل‭ ‬كلفة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السندات‭ ‬الدولية‭. ‬حيث‭ ‬أصدرت‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬وثيقة‭ ‬تأمين‭ ‬ائتماني‭ ‬للقرض‭ ‬السيادي‭ ‬المختلط‭ ‬والتي‭ ‬تغطي‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬95 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬المبلغ‭ ‬المقرر‭ ‬والفوائد‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬أتاحت‭ ‬لمصر‭ ‬تأمين‭ ‬قرض‭ ‬منخفض‭ ‬الاعباء،‭ ‬ويحقق‭ ‬وفورات‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعوائد‭ ‬الحالية‭ ‬لسندات‭ ‬اليورو‭. ‬وبالتالي،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬وخفض‭ ‬تكلفته‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬جديدة‭ ‬وبآجال‭ ‬أطول‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عائد‭ ‬هذا‭ ‬القرض‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامه‭ ‬لتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المؤهلة‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬بشرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نفقات‭ ‬ميزانية‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الجيدة‭ ‬والرفاهية‮»‬‭ ‬و«التعليم‭ ‬الجيد‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬لتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬وإظهار‭ ‬ريادة‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭.‬

وأشاد‭ ‬البيان‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬العملية‭ ‬سواء‭ ‬الجهات‭ ‬التمويلية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬دويتشه‭ ‬بنك‭ ‬إيه‭ ‬جي‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والجهات‭ ‬التأمينية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬لضمان‭ ‬الاستثمار‭ ‬وائتمان‭ ‬الصادرات‭ ‬‮«‬ضمان‮»‬‭ ‬وجهات‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬والجهة‭ ‬الاستشارية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬روتشيلد‭ ‬وشركاه‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هذا‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬جهات‭ ‬استشارية‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومصر‭.‬

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