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نيجيريا المحكمة العليا ترفض طعن المعارضة وتعتمد انتخاب تينوبو رئيسا

10/26/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدقت المحكمة العليا في نيجيريا على انتخاب بولا أحمد تينوبو رئيسا للبلاد في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي بعد رفضها طعنا قدمه اثنان من مرشحي المعارضة، في حكم يضع حدا لثمانية أشهر من التقاضي.
وأعلنت لجنة مكونة من سبعة قضاة رفض الطعن الذي قدمه مرشحا المعارضة.
وتعليقا على حكم المحكمة العليا، قال الرئيس تينوبو إن هذا «الانتصار» يعزز «التزامه» تجاه جميع النيجيريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وقبائلهم وعقائدهم.
وكان المرشحان أتيكو أبوبكرن، الذي حل ثانيا في الانتخابات، وبيتر أوبي، الذي حل ثالثا، طعنا بقرار قضائي نفى صحة الاتهامات التي وجهت لتينوبو بالتزوير وانتهاك قانون الانتخابات وعدم الأهلية لخوض الاستحقاق الرئاسي.
وقال القاضي في بيان بشأن القرار بث على الهواء مباشرة إنه «بعد الإجابة عن جميع الأسئلة التي أثارها المستأنف، أرى أن الاستئناف لا أساس له من الصحة وأنه مرفوض».
وأضاف القاضي أن المحكمة العليا صدقت أيضا على حكم محكمة الاستئناف في أبوجا والتي أكدت مؤخرا أن بولا أحمد تينوبو «رئيس منتخب حسب الأصول لجمهورية نيجيريا الاتحادية».
وبعد انتخابات فبراير 2023، اعترفت اللجنة الانتخابية بوجود مشاكل في التصويت، لكنها أكدت أن العملية الانتخابية كانت حرة ونزيهة.

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