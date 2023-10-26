السويد تطرد عراقيا أحرق نسخا من المصحف الشريف

(MENAFN
- Al-Anbaa) طردت وكالة الهجرة السويدية عراقيا أحرق نسخا من المصحف الشريف خلال احتجاجات على مدار الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.
وقال تلفزيون (تي.في4) إن «وكالة الهجرة قررت طرد هذا الشخص من السويد. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024».
وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي إنها ستقوم بإعادة فحص تصريح إقامة هذا الرجل.
وفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق نسخ من المصحف الشريف غضب المسلمين.
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