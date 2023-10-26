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السويد تطرد عراقيا أحرق نسخا من المصحف الشريف

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طردت وكالة الهجرة السويدية عراقيا أحرق نسخا من المصحف الشريف خلال احتجاجات على مدار الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.
وقال تلفزيون (تي.في4) إن «وكالة الهجرة قررت طرد هذا الشخص من السويد. ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024».
وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو الماضي إنها ستقوم بإعادة فحص تصريح إقامة هذا الرجل.
وفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق نسخ من المصحف الشريف غضب المسلمين.

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