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الصحفيين العرب يتقدم بالتعازي لمراسل الجزيرة ويدعو إلى وضع حد للهجمات الإسرائيلية

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص العزاء وعظيم المواساة الى الزميل وائل الدحدوح مراسل شبكة «الجزيرة» لاستشهاد زوجته ونجله وابنته نتيجة الغارات الإسرائيلية في جنوب وادي غزة على الرغم من أنها ضمن المناطق التي طلبت قوات الاحتلال من أهالي غزة التوجه إليها.
ولفت الاتحاد، في بيان، الى ازدياد عدد الصحافيين الذين استشهدوا في قطاع غزة نتيجة الغارات الإجرامية التي تشنها الطائرات الإسرائيلية إلى 22 صحافيا فلسطينيا بالإضافة إلى إصابة 8 من الصحافيين الفلسطينيين.
وناشد الاتحاد العام للصحفيين العرب منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على التدخل الفوري العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الإسرائيلية الهمجية حفاظا على أرواح الشعب الفلسطيني والعمل على الحفاظ على سلامة الصحافيين.

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