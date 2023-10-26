Saturday, 28 October 2023 02:18 GMT

روسيا تزيد الإنفاق العسكري 68% وسلوفاكيا توقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوّت النواب الروس لصالح زيادة قياسية للإنفاق العسكري في ميزانية الدولة لتمويل الهجوم المستمر لموسكو على أوكرانيا، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون امس.
ووافق نواب الدوما على خطط الإنفاق لعام 2024، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68% في الإنفاق العسكري.
وسيرتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بأكثر من 20% ليصل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفق مشروع الميزانية.
وسيمثل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في 2024، أي بارتفاع بنسبة 68% وصولا إلى 10.8 تريليونات روبل (115 مليار دولار).
ومع نسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ستكون حصة الإنفاق العسكري في الاقتصاد عند أعلى مستوياتها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
وقبل التصويت امس، قال وزير المالية أنتون سيلوانوف أمام المشرعين إن مشروع الميزانية «غايته مهمة اليوم، ضمان انتصارنا».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي الجديد روبرت فيكو امس وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ليقتصر الدعم الذي يقدمه لجارته على «المساعدات الإنسانية والمدنية»، في أول تحول من هذا النوع من قبل حلفاء غربيين.
وقال فيكو غداة تعيينه رئيسا لحكومة ائتلافية تضم حزبا يمينيا متطرفا مؤيدا لروسيا، «نعتبر أن المساعدات هي مجرد مساعدات إنسانية ومدنية، ولن نزود أوكرانيا بالأسلحة بعد الآن».
حتى الآن، قدمت سلوفاكيا التي يبلغ عدد سكانها 5.4 ملايين نسمة، دعما قويا لأوكرانيا، خصوصا عبر توفير الطائرات المقاتلة مثل طائرات «ميغ 29» ذات التصميم السوفييتي، وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، إضافة إلى إصلاح الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.

MENAFN26102023000130011022ID1107315225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث