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طرفا النزاع في السودان يستأنفان محادثاتهما في جدة وقلق أممي من هجمات ضد البنية التحتية المدنية

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدة السعودية بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة اشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أودت بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص، حسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية امس.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» «ترحب المملكة العربية السعودية باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من السعودية والولايات المتحدة الأميركية». وذكرت الوزارة في بيانها أن المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) في 11 مايو وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو 2023». وشارك في مفاوضات جدة أيضا ممثلون عن «إيغاد»، التكتل المعني بالتنمية في شرق أفريقيا الذي تقوده كينيا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة. وقالت «الخارجية السعودية» إن المملكة «تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني». وتابعت أنها تأمل التوصل إلى «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».
مع استئناف المحادثات امس، أفاد شهود عيان عن تجدد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وأعلنت قوات الدعم السريع أن مقاتليها سيطروا بشكل كامل على مواقع الجيش في نيالا، عاصمة جنوب دارفور وثاني أكبر مدينة في السودان من حيث عدد السكان.
الى ذلك، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات ضد البنية التحتية المدنية مع استمرار القتال في السودان.
وقالت سلامي في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) امس «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تعرض المرافق الضرورية لتشغيل الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للهجوم في السودان».
وأضافت «على مدى الأشهر الستة الماضية، دعوت مرارا وتكرارا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجميع أطراف الصراع في السودان إلى حماية البنية التحتية المدنية، والقانون الإنساني الدولي واضح في هذا الصدد».
ودعت سلامي جميع أطراف النزاع المسلح إلى الحرص على تجنب الأعيان المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية والبنية التحتية الأساسية.
وتابعت «لقد تسبب الصراع في معاناة لا توصف في السودان على نطاق لم يسبق له مثيل، أناشد الطرفين مرة أخرى إنهاء هذه المعاناة الرهيبة بإسكات الأسلحة».

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