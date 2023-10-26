مندوب فلسطين أمام الجمعية العامة المشافي أصبحت ثلاجات للموتى

MENAFN - Al-Anbaa) أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن ألف فلسطيني يقتلون يوميا جراء الحرب الإسرائيلية في غزة، مضيفا ان نحو 3 آلاف طفل قتلوا في القصف خلال الأيام القليلة الماضية. وقال منصور، خلال جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث طرحت المجموعة العربية مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وادخال المساعدات الى غزة، إن 1700 امرأة قتلن في القصف الإسرائيلي على غزة وان 900 طفل لايزالون تحدت الأنقاض، وأضاف ان 18 ألف شخص أصيبوا في غزة، كثير منهم عولجوا في ممرات المستشفيات. واكد المندوب الفلسطيني ان أماكن العبادة ومدارس «الأونروا» في غزة لم تسلم من القصف الإسرائيلي، مما جعل الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع. وتابع: المشافي في غزة تحولت إلى ثلاجات لحفظ الموتى الذين يسقطون في القصف الإسرائيلي.في المقابل، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن أي دعوة لوقف إطلاق النار في غزة ليست دعوة للسلام بل محاولة لتقييد يد الجيش الإسرائيلي. وأضاف، سنستخدم جميع السبل للقضاء على حركة حماس، وعند بدء كلمته انسحب عدد من السفراء العرب والمسلمين.بدوره، دعا وزير خارجية الأردن ايمن الصفدي ممثل المجموعة العربية، إلى عدم خذلان الشعب الفلسطيني. وقال في كلمته ممثلا للمجموعة العربية إنه «شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت».من جانبه، قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان موجها كلامه لأميركا ان «طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس».وأضاف عبداللهيان، في كلمته: إذا استمرت «الإبادة الجماعية» في غزة فلن تسلم أميركا «من هذا الحريق»، وتابع: ان حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح أسرى مدنيين وعلى العالم دعم تحرير 6000 أسير فلسطيني. وقال: من يرغب في عدم توسيع الحرب عليه الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة.من جهة أخرى، اجتمع قادة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي امس في بروكسل في مسعى للدعوة إلى فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة وهدنة إنسانية يتوقف فيها القصف والضربات الجوية للسماح بوصول المساعدات، وذلك بعد مداولات استمرت لأيام ظهرت فيها الخلافات داخل التكتل حول صراع إسرائيل مع «حماس».وفي حين نددت جميع دول الاتحاد الأوروبي بشدة بهجوم «حماس»، واكدت على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، وجد الزعماء صعوبة في الالتزام بالرسالة نفسها بعد ذلك في وقت أكد فيه البعض على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وشدد آخرون على القلق حيال المدنيين الفلسطينيين.ولدى اجتماع زعماء التكتل في قمة في بروكسل أمس، قضى ديبلوماسيون ومسؤولون أياما في جدال حول الدعوة لـ «هدنة إنسانية» أم «هدن».والقمة الأوروبية في بروكسل هي أول اجتماع بالحضور الشخصي لزعماء التكتل منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في 7 الجاري وما تبعه من قصف إسرائيلي وحصار شامل على غزة.ولطالما انقسمت الكتلة الأوروبية بين دول أقرت دعوات من الأمم المتحدة لهدنة لأسباب إنسانية مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا، وبين دول مثل ألمانيا والتشيك والنمسا قاومت ذلك بدعوى أنه سيحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ومنح حماس فرصة لإعادة ترتيب صفوفها.وأضاف ديبلوماسيون أن الحل الوسط بشأن «الهدن» بالجمع قصدت الإشارة لتوقفات قصيرة في القتال لتحقيق مهمات مثل الإفراج عن المحتجزين وإدخال قوافل المساعدات بدلا من وقف رسمي شامل لإطلاق النار.وفي حين أن تأثير الاتحاد الأوروبي على الصراع متواضع، فإن المسؤولين يخشون من أن التصعيد قد تكون له عواقب وخيمة على أوروبا، بما في ذلك تصاعد التوترات بين الجاليات العربية هناك واحتمال وقوع هجمات وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي لزعماء التكتل في رسالة الدعوة لحضور القمة «يأتي اجتماعنا في وقت يشهد قدرا كبيرا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة بسبب التطورات في الشرق الأوسط».في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان فرانسيس، إن الهجمات الإسرائيلية على غزة «وصلت حد المجزرة». وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التركية امس، بحث الرئيس التركي مع بابا الفاتيكان خلال الاتصال الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان المتفاقمة في غزة. وأوضح أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لا مكان لها في أي نص مقدس، وأشار الى أن تجاهل المجتمع الدولي ما يحدث في غزة هو وصمة عار على الإنسانية، وأن على جميع الدول أن ترفع صوتها ضد هذه المأساة الإنسانية.وأكد الرئيس التركي أن «إحلال السلام الدائم في المنطقة التي تحتضن الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».ولفت الى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وأن على الجميع تقديم دعم فعال لجهود إيصال المساعدات دون انقطاع إلى المدنيين الأبرياء.

مراسل «الجزيرة» يشيّع عائلته ويستأنف التغطية الحية للحرب بعد أقل من 24 ساعة

وكالات: ارتفع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية، التي استهدفت عائلة مراسل «الجزيرة» بغزة وائل الدحدوح في مخيم النصيرات، إلى 12 بينهم 9 أطفال.

وقد شارك الدحدوح في تشييع أفراد عائلته من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وعرضت «الجزيرة» تسجيلا للدحدوح وهو يؤدي صلاة الجنازة برفقة فلسطينيين آخرين، ثم عرضت تغطية حية للدحدوح لتطورات الحرب. وقالت إن «الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في غزة استأنف تغطيته الحية لمجازر الاحتلال عبر شاشة الجزيرة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استشهاد عائلته في قصف إسرائيلي».

وكانت شبكة «الجزيرة» دانت «بشدة الاستهداف العشوائي وقتل المدنيين الأبرياء في غزة الذي أدى إلى استشهاد أفراد من عائلة الدحدوح وعدد كبير من الضحايا الآخرين».

وتقدمت القناة في بيان «بخالص العزاء وعظيم المواساة للزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته، منهم زوجته وابنته وابنه».