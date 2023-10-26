فاتورة حرب إسرائيل على غزة تقدر بمليار دولار أسبوعيا

(MENAFN
- Al-Anbaa) مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من الضربات، التي يمكن أن تعوق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم.
وتثير التنبؤات بامتداد الحرب لفترة طويلة واتساع رقعتها المخاوف في المنطقة بشأن إمكانية انتقال التأثيرات الاقتصادية من إسرائيل إلى دول أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الإسرائيلي رمزي حلبي، في تصريحات لموقع قناة «الحرة»، إن «التكلفة المباشرة للحرب تصل إلى مليار دولار أسبوعيا».
وأضاف «الاقتصاد لا يسير في الاتجاه الصحيح، وهذا شيء مقلق»، معتبرا أن «كل المعطيات تقول إن الاقتصاد في خطر».
وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، سيكون «الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية، وهذا شيء خطير جدا»، حسبما ذكر حلبي.
وقدرت السلطات الإسرائيلية فاتورة الحرب ـ حتى الآن ـ بقرابة 7 مليارات دولار، لكن التكلفة الحقيقية «أضعاف هذا المبلغ، إذا تم احتساب الأضرار الإجمالية على اقتصاد الدولة الكلي»، حسبما أكد الباحث الاقتصادي البارز عامر الشوبكي لـ «الحرة».
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