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فاتورة حرب إسرائيل على غزة تقدر بمليار دولار أسبوعيا

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي سلسلة من الضربات، التي يمكن أن تعوق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم.
وتثير التنبؤات بامتداد الحرب لفترة طويلة واتساع رقعتها المخاوف في المنطقة بشأن إمكانية انتقال التأثيرات الاقتصادية من إسرائيل إلى دول أخرى.
وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الإسرائيلي رمزي حلبي، في تصريحات لموقع قناة «الحرة»، إن «التكلفة المباشرة للحرب تصل إلى مليار دولار أسبوعيا».
وأضاف «الاقتصاد لا يسير في الاتجاه الصحيح، وهذا شيء مقلق»، معتبرا أن «كل المعطيات تقول إن الاقتصاد في خطر».
وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، سيكون «الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الهاوية، وهذا شيء خطير جدا»، حسبما ذكر حلبي.
وقدرت السلطات الإسرائيلية فاتورة الحرب ـ حتى الآن ـ بقرابة 7 مليارات دولار، لكن التكلفة الحقيقية «أضعاف هذا المبلغ، إذا تم احتساب الأضرار الإجمالية على اقتصاد الدولة الكلي»، حسبما أكد الباحث الاقتصادي البارز عامر الشوبكي لـ «الحرة».

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