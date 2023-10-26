مشروع قرار عربي في الامم المتحدة يدعو للالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في غزة
التاريخ
10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مسودة مشروع قرار في المنظمة الدولية بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة حيث يطالب المشروع بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في القطاع.
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