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مشروع قرار عربي في الامم المتحدة يدعو للالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في غزة

10/26/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مسودة مشروع قرار في المنظمة الدولية بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة حيث يطالب المشروع بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين في القطاع.

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